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СрочноНа Северном объезде собралась километровая пробка
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На Северном объезде собралась километровая пробка — новосибирцы жалуются на фуру

Затор образовался недалеко от села Сокур

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Затор образовался в сторону города

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В Новосибирске области на Северном объезде собралась километровая пробка недалеко от села Сокур.

Согласно данным сервиса 2ГИС на участке образовался затор более 1 километра, пользователи сообщают, что на участке с подъемом могла застрять фура.

Уведомление от пользователя появилось примерно час назад

Уведомление от пользователя появилось примерно час назад

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Ранее в пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что 3 декабря в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами отложения мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 20 м/с, местами до 25 м/с. Резкое похолодание. На дорогах гололедица.

— В период гололедицы на дорогах и автомобильных трассах высока вероятность возникновения ДТП. Учитывайте сезонные риски. Во время дорожного движения водителю следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов, резких торможений и маневрирований, — добавили в МЧС.

1 декабря под Новосибирском образовались многометровые заторы, чтобы въехать в город приходилось стоять в пробке по несколько часов.

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