На Северном объезде собралась километровая пробка — новосибирцы жалуются на фуру

В Новосибирске области на Северном объезде собралась километровая пробка недалеко от села Сокур.
Согласно данным сервиса 2ГИС на участке образовался затор более 1 километра, пользователи сообщают, что на участке с подъемом могла застрять фура.
Ранее в пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что 3 декабря в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами отложения мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 20 м/с, местами до 25 м/с. Резкое похолодание. На дорогах гололедица.
Спасатели предупредили об увеличении числа ДТП на дорогах.
— В период гололедицы на дорогах и автомобильных трассах высока вероятность возникновения ДТП. Учитывайте сезонные риски. Во время дорожного движения водителю следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов, резких торможений и маневрирований, — добавили в МЧС.
1 декабря под Новосибирском образовались многометровые заторы, чтобы въехать в город приходилось стоять в пробке по несколько часов.