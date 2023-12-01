freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 88.58
eur 96.88
СрочноОсколок шлифовального камня пробил голову сибиряку
Все новости
Все новости

«Стоим уже более 5 часов»: под Новосибирском образовались многокилометровые пробки

Затор образовался в сторону города

554

Заторы возникли и в самом городе

Поделиться

Под Новосибирском вечером 1 декабря образовались многометровые пробки. Как сообщают очевидцы, въезд в город закрыт уже несколько часов. Видео из-за затора опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54»

— 1 декабря, время 20:42. Стоим в пробке уже более 5 часов. Пробка начинается от Искитима и неизвестно где заканчивается. Люди стоят в пробке на трассе без еды, без воды, в туалет сходить негде. Кому-то в пробке стало плохо приезжала скорая, — комментирует автор на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Однако пробки возникли не только на въезде в город. В Заельцовском районе десятки фур стоят на обочине. Фото в редакцию прислала читательница НГС Екатерина.

— На пересечении улиц Дуси Ковальчук и Сухарной стоят много фур. Также тут работает наряд ГИБДД, никого в город не пускают, — пояснила девушка.

Ранее в Новосибирске вечером 1 декабря перекрыли улицу Большевистскую из-за кортежа. Об этом НГС сообщили очевидцы.

ПробкиЗаторНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter