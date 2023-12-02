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Гололед и ветер: МЧС и мэрия предупредили жителей Новосибирска об ухудшении погоды

В воскресенье начнется сильный ветер, а в понедельник — похолодание

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В субботу, 2 декабря, в городе всё еще сохраняется теплая погода

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Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погоды на этих выходных. Как пишут в телеграм-канале МЧС по Новосибирской области, из-за перепада температур многие тротуары покрыты льдом. Это может привести к травмам.

В пресс-службе МЧС посоветовали носить нескользящую обувь с толстой подошвой, приобрести для своих пожилых родных специальные накладки на обувь с шипами, не ходить близко к проезжей части, ходить осторожно.

— В период гололедицы на дорогах и автомобильных трассах высока вероятность возникновения ДТП. Учитывайте сезонные риски. Во время дорожного движения водителю следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов, резких торможений и маневрирований, — добавили в МЧС.

Мэрия Новосибирска предупредила о похолодании и сильном ветре, который обещают в воскресенье, 3 декабря. По данным пресс-службы администрации, порывы ветра будут достигать 20 м/с, местами ожидаются метели и гололед. Резко похолодает в понедельник — 4 декабря.

— В субботу, 2 декабря, в Новосибирске ожидается -4... -6 градусов ночью и -2... -4 градуса днем, временами пойдет снег. В воскресенье, 3 декабря, днем воздух прогреется до +2 градусов, ветер усилится, в порывах его сила будет достигать 20 м/с. В понедельник резко похолодает с -5... -7 градусов ночью до -14 градусов днем, — рассказали в администрации Новосибирска.

Если с вами произошла чрезвычайная ситуация или вы стали свидетелем, то обратиться можно по номерам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

Как ранее писал НГС, 4 декабря ветер изменит направление с западного на северо-западный ночью силой 10–15 м/с, порывы до 20 м/с, днем 7–12 м/с. После 6 декабря в регионе распространится холодный антициклон, установится морозная погода.

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