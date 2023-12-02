Гололед и ветер: МЧС и мэрия предупредили жителей Новосибирска об ухудшении погоды

Как ранее писал НГС, 4 декабря ветер изменит направление с западного на северо-западный ночью силой 10–15 м/с , порывы до 20 м/с , днем 7–12 м/с . После 6 декабря в регионе распространится холодный антициклон, установится морозная погода.