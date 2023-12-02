Гололед и ветер: МЧС и мэрия предупредили жителей Новосибирска об ухудшении погоды

Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погоды на этих выходных. Как пишут в телеграм-канале МЧС по Новосибирской области, из-за перепада температур многие тротуары покрыты льдом. Это может привести к травмам.
В пресс-службе МЧС посоветовали носить нескользящую обувь с толстой подошвой, приобрести для своих пожилых родных специальные накладки на обувь с шипами, не ходить близко к проезжей части, ходить осторожно.
— В период гололедицы на дорогах и автомобильных трассах высока вероятность возникновения ДТП. Учитывайте сезонные риски. Во время дорожного движения водителю следует строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов, резких торможений и маневрирований, — добавили в МЧС.
Мэрия Новосибирска предупредила о похолодании и сильном ветре, который обещают в воскресенье, 3 декабря. По данным пресс-службы администрации, порывы ветра будут достигать
— В субботу, 2 декабря, в Новосибирске ожидается
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Как ранее писал НГС, 4 декабря ветер изменит направление с западного на северо-западный ночью силой