Последние теплые выходные: в Новосибирск скоро придет мороз до -21 градуса

К Новосибирску и области приближается похолодание. Синоптики прогнозируют его после выходных 2 и 3 декабря.
В Новосибирске в ночь на 2 декабря температура составит -4…-6 градусов, днем -2…-4 градуса. Возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега, ветер юго-западный силой 4–9 м/с.
В воскресенье, 3 декабря, погода будет ухудшаться из-за прохождения циклона, ожидается усиление осадков и порывистый ветер. Ночная температура составит -4…-6 градусов, днем — 0…+2 градуса. Ветер южный, ночью силой 3–8 м/с, днем 10–15 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью небольшой снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами метель и гололед.
4 декабря ветер изменит направление с западного на северо-западный ночью силой 10–15 м/с, порывы до 20 м/с, днем 7–12 м/с. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега ночью, днем он будет постепенно прекращаться. Ночью и утром -5…-7 градусов, к вечеру ожидается резкое похолодание до -14 градусов.
— Заходит кратковременный холод. 5 декабря будет уже морозно, преимущественно без осадков, ночью -16…-21 градус, по северу области до -28 градусов. 6 декабря пройдет следующий циклон, он принесет умеренные осадки, температура днем повысится до -2…-7 градусов, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
И после 6 декабря в регионе распространяться холодный антициклон, установится морозная погода. Температуры могут опуститься до -23…-28 градусов, при прояснениях до -33 градусов. Днем -18…-23 градуса.
Накануне синоптики дали подробный прогноз на начало декабря.
НГС изучил прогноз на три месяца зимы, который составили специальные сервисы. Возможно, в декабре похолодает до -41 градуса.