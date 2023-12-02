Не развалина, а «Патриот»: рассыпающийся на ходу внедорожник сняли на видео — мы нашли его владельца

Иногда на новосибирских улицах можно увидеть странное. То на площади Ленина припаркуется загадочная машина со спутниковой тарелкой на крыше, то в автобусе пассажиры обратят внимание на кондуктора с котом на плече. Но в четверг 30 ноября в объектив одного из подписчиков сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте» попало нечто совсем уж несуразное: едва не разваливающийся на ходу УАЗ «Патриот» из последних сил ехал по улице Первомайской (очень хочется верить, что в автосервис). Одних подписчиков паблика это зрелище навело на тяжелые мысли о судьбе российского автопрома, других — на светлые ностальгические воспоминания о детстве, а журналист НГС посмотрела жутковатое и забавное одновременно видео с автоюристом Марией Соловьевой, а еще обсудила особенности владения «Патриотом» с его хозяином.
Длительность этого видео всего шесть секунд, зато красочность зрелища — на высоте. Предупредительно моргая поворотниками, по Первомайской аккуратно и неторопливо ползет УАЗ Patriot с вылетевшей полуосью. Кажется, заднее правое колесо вот-вот отвалится и улетит в неизвестном направлении, но автомобиль-инвалид мужественно сворачивает направо. Кажется, к автомастерской, но это не точно.
Подписчики сообщества к дивной картине, естественно, не остались равнодушны.
— Это новейший УАЗ Про. Чтобы не подбрасывало на пнях, поребриках... Заедет на АЗС, оно туда обратно втянется! — иронизирует автолюбитель Андрей Г.
— Да это нормально, УАЗик же. Не могу представить, чтобы у «крузака» или «паджерика» полуось выкатилась, — уверен пользователь по ником Емельян.
— Это же УАЗ. Всегда ранен, никогда не убит, — шутит еще один автолюбитель.
А на подписчика сообщества Александра Л. видео и вовсе навеяло ностальгические воспоминания.
— В детстве, помню, у игрушечных машинок так колесо вылетало, — припомнил он.
В базах страховщиков эффектный «Патриот» найти легко. Он был выпущен всего 11 лет назад, а в 2020 году у машины появился новый хозяин — новосибирец Владимир Михайлович С. По словам автолюбителя, ездить он не боится, а к внезапной известности в городе относится добродушно. В целом УАЗик Владимиру Михайловичу нравится: машина удобная и где-то даже надежная — он и на Алтай на ней ездил. Но вот привести автомобиль в порядок водителю не удается уже второй день.
— Думал, еще вчера все сделаю, а полуось не вылезает, — пожаловался он. — Нашел еще владельцев «Патриотов» с такими же проблемами, такое у них случается. Посоветовали мне постучать посильнее, чтобы она выскочила.
На вопрос, чем именно нужно постучать и не молотком ли, он с готовностью ответил: «Да хоть бы и им!»
Автоюрист Мария Соловьева в свою очередь уверена, что ездить на такой машине небезопасно, и если автолюбителю встретятся на дороге сотрудники ГИБДД, зрелище им не понравится.
— Ездить так, безусловно, запрещено. Водитель создал небезопасную дорожную ситуацию для себя и других участников движения. Автомобиль должен эксплуатироваться в технически исправном состоянии, — напомнила эксперт. — Действующим Кодексом об административных правонарушениях за это предусмотрен штраф 500 рублей.
Ранее НГС писал о том, как в 2020 году в Октябрьском районе Новосибирска произошло очень необычное ДТП. От троллейбуса отвалилось колесо, и улетело прямо в автомобиль.