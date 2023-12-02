Не развалина, а «Патриот»: рассыпающийся на ходу внедорожник сняли на видео — мы нашли его владельца

Подписчики сообщества к дивной картине, естественно, не остались равнодушны.

— Это новейший УАЗ Про. Чтобы не подбрасывало на пнях, поребриках... Заедет на АЗС, оно туда обратно втянется! — иронизирует автолюбитель Андрей Г.

— Да это нормально, УАЗик же. Не могу представить, чтобы у «крузака» или «паджерика» полуось выкатилась, — уверен пользователь по ником Емельян.



— Это же УАЗ. Всегда ранен, никогда не убит, — шутит еще один автолюбитель.

А на подписчика сообщества Александра Л. видео и вовсе навеяло ностальгические воспоминания.