Машину со спутниковой тарелкой на крыше и черными номерами заметили в центре Новосибирска

Машину со спутниковой тарелкой на крыше и черными номерами заметили новосибирцы на площади Ленина. Фотографии автомобиля начали присылать в редакцию сегодня, 18 октября, начиная с 12:00.
— Вот эта машина странная стоит, — подписал фото один из читателей.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ЦВО, УФСБ России по Новосибирской области и Росгвардию Новосибирской области. В ЦВО ответили, что машина к ним не относится. В ФСБ никак не прокомментировали ситуацию. В Росгвардии ответили, что машина к ним не относится. Редакция НГС написала запрос также в «Главный центр специальной связи».
По данным Авто.ру, черные номера принадлежат военным машинам или машинам Росгвардии, а код 16 закреплен за автомобилями Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации. Это структура, которая обеспечивает правительственную связь, в том числе и переговоры первых лиц государства.
ФСО — спецслужба, обеспечивающая государственную охрану высших должностных лиц, а также объектов госохраны и функционирование органов специальной связи. Подчиняется президенту РФ.
В середине августа в Новосибирске автомобилисты заметили на улице Фабричной грузовик с оторванными дверями.