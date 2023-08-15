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«Обращайтесь»: грузовик с оторванными дверями заметили в Новосибирске

Машина с иркутскими номерами ехала по улице Фабричной

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У машины повело двери

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В Новосибирске автомобилисты заметили на улице Фабричной грузовик с оторванными дверями. Видео разместили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В телеграм-канале указали, что продолжают тему безопасных грузоперевозок в Новосибирске. На видеозаписи в потоке едут автомобили по улице Фабричной, как указал автор ролика. У впереди ехавшего небольшого грузовичка оказались оторваны двери кабины. Авторы ролика пошутили на эту тему.

— Любые грузы. Доставка по России. Безопасно, надежно, качественно, в срок. Обращайтесь, сейчас телефончик укажу, — прокомментировал мужчина на видео происходящее.

К видеозаписи авторы смонтировали надпись: «Грузоперевозки! Доставка по России. Безопасно и надежно».

Некоторые комментаторы вступились за водителя и пояснили, что он едет с включенным аварийным сигналом, а значит, скорее всего, отправился на ремонт.

Ранее НГС писал о том, что водитель бросил застрявший BMW X5 на железнодорожных путях под Новосибирском. Он пытался переехать через рельсы вне специально оборудованного переезда, но машина застряла. Водителя разыскивали полицейские.

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