Водитель бросил застрявший BMW X5 на железнодорожных путях под Новосибирском — его ищет полиция

В Новосибирской области на железнодорожных путях заметили автомобиль BMW X5 без водителя. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, владелец бросил транспортное средство на железнодорожном перегоне между станциями Жеребцово и Сокур.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская накануне вечером,
В результате водитель бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Теперь его ищут сотрудники транспортной полиции.
— В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, — указано в сообщении.
В случае, если вам известна информация о личности или месте нахождения водителя автомобиля, транспортная полиция просит обратиться в ЛО МВД России на станции Инская по телефонам:
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