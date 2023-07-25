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СрочноВодитель бросил BMW X5 на железнодорожных путях
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Водитель бросил застрявший BMW X5 на железнодорожных путях под Новосибирском — его ищет полиция

Инцидент произошел 24 июля

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Водитель пытался переехать через рельсы вне специально оборудованного переезда

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В Новосибирской области на железнодорожных путях заметили автомобиль BMW X5 без водителя. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, владелец бросил транспортное средство на железнодорожном перегоне между станциями Жеребцово и Сокур.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская накануне вечером, 24 июля. Специалисты выяснили, что водитель автомобиля ехал по щебеночной насыпи рядом с железнодорожными путями в нарушении ПДД. Он пытался переехать через рельсы вне специально оборудованного переезда, но машина застряла.

В результате водитель бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Теперь его ищут сотрудники транспортной полиции.

Транспортные полицейские ведут розыск водителя

Транспортные полицейские ведут розыск водителя

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— В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, — указано в сообщении.

В случае, если вам известна информация о личности или месте нахождения водителя автомобиля, транспортная полиция просит обратиться в ЛО МВД России на станции Инская по телефонам: +7 383 338-24-61, +7 913 009-72-69.

Несколько дней назад НГС сообщал, что на улице Крылова на тротуаре оставили Mercedes-Maybach GLS600. В Москве средняя цена таких автомобилей достигает 24–26 миллионов рублей.

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