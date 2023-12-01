«Шли с ребенком на руках по гололеду»: новосибирец возмутился из-за перекрытой парковки возле детской больницы

В Новосибирске мужчине пришлось на руках нести ребенка до больницы, так как платную парковку на Красном проспекте перекрыли сотрудники ГИБДД.

Как рассказал новосибирец Степан, он поехал с ребенком в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, которая находится на Красном проспекте, 3. Мужчина рассчитывал припарковаться на платной парковке напротив больницы. Но на ней стояли машины сотрудников ГИБДД и дежурили сами полицейские.