«Шли с ребенком на руках по гололеду»: новосибирец возмутился из-за перекрытой парковки возле детской больницы

В Новосибирске мужчине пришлось на руках нести ребенка до больницы, так как платную парковку на Красном проспекте перекрыли сотрудники ГИБДД.
Как рассказал новосибирец Степан, он поехал с ребенком в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, которая находится на Красном проспекте, 3. Мужчина рассчитывал припарковаться на платной парковке напротив больницы. Но на ней стояли машины сотрудников ГИБДД и дежурили сами полицейские.
— Там куча сотрудников, они всех выгоняют, кто пытается припарковаться. Погрозили штрафом, если я машину брошу. Мы в итоге поехали на Советскую. Там припарковались и от кинотеатра Маяковского пришли сюда с ребенком на руках по гололеду, — рассказал Степан.
Как добавил мужчина, сейчас он с ребенком находится в больнице. По его словам, там есть еще семьи, которым пришлось припарковаться далеко от самой больницы.
Корреспондент НГС задала вопрос о перекрытие парковки в пресс-службу МВД по Новосибирской области. Сотрудники утоняют информацию. Также мы направили запросы в мэрию Новосибирска и в правительство Новосибирской области. Здание правительства находится напротив перекрытой парковки.
В ГБУЗ ГДКБ СМП в приемной главврача корреспонденту НГС сообщили, что в больницу жалоб по поводу парковки не поступало.
Две недели назад в Новосибирске перекрыли парковку перед зданием кинотеатра «Победа» на улице Ленина. Там проходила акция, которая была посвящена всемирному дню памяти жертв ДТП