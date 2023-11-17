Перед «Победой» утром перекрыли парковку — там ждут начальника областной ГИБДД

В Новосибирске утром 17 ноября перед кинотеатром «Победа» на парковке стоят две машины ГИБДД, которые не дают останавливаться и парковаться автомобилям. Машины заметил читатель НГС около 9 утра.
Сегодня в 12 часов в «Победе» пройдет акция, которая посвящена всемирному дню памяти жертв ДТП. Организаторы проекта — «Форпост», Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекция Новосибирской области. В пресс-службе ГИБДД Новосибирска подтвердили, что ограничения связаны с акцией.
В «Победе» покажут короткометражные фильмы. Участниками станут авторы видеоработ, руководители автошкол, студенты профильных заведений и представители общественности. Также на мероприятие приедут министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, начальник УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Александр Бабенков, член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Анисимов и председатель общественной организации по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост» Ирина Морозова.
Помимо мероприятия в «Победе» в Новосибирске разместят наружную рекламу, среди водителей будут распространять информационные материалы и проведут профилактические мероприятия.
Сегодня, 17 ноября, утром также перекрыли движение по улице Ленина. Ограничения будут действовать до 1 февраля.