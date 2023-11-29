Летел по ветру: у седана в Новосибирске на скорости отлетел капот — кадры произошедшего

В Новосибирске на Ипподромской магистрали у водителя автомобиля на скорости отлетел капот. Видео опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Во время движения по Ипподромской у седана Toyota Corona оторвался капот, — отметил подписчик сообщества.
На видеозаписи машины следуют на довольно большой скорости. В определенный момент у впереди идущего автомобиля отлетает капот и летит по ветру в лобовые стекла следующим за ним транспортным средствам. Вероятнее всего, все произошло вечером 28 ноября.
Пользователи под постом обсуждают инцидент. Многие уверены, что водитель выбрал слишком большую скорость для своего автомобиля. Другие считают, что капот не был прикручен. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие от дорожного события.
Корреспондент обратился за комментариями в пресс-службу ГИБДД по городу Новосибирску.
— На данный момент не было такой информации, — сообщили в ответ на запрос в ведомстве.
Ранее НГС писал о том, что грузовик с оторванными дверями заметили в Новосибирске. Он следовал по Фабричной.