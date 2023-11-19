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СрочноВ Новосибирске дерево упало на 3 машины
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«Жаль хозяев»: в Новосибирске дерево упало на 3 машины – его повалило ветром

Инцидент произошел возле ЖК «Эволюция» на улице Охотской

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Местная жительница говорит, что береза внутри пустая

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В Новосибирске возле территории ЖК «Эволюция» около дома по адресу улица Охотская, 88/3 упала береза. Все случилось днем в воскресенье, 19 ноября. Об этом НГС сообщила читательница Ирина.

Дерево оказалось довольно длинным

Дерево оказалось довольно длинным

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– ЖК «Эволюция». Охотская. У природы нет плохой погоды. Автомобили стояли за территорией ЖК. А вообще, видимо мертвое дерево, внутри пустое. Наполовину переломилось. Жаль хозяев машин, – написала сибирячка в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Машины стояли за территорией ЖК

Видео: читательница НГС Ирина

На фотографиях и видео видно, что береза упала на припаркованные автомобили. Корреспонденты НГС направили официальные запросы в мэрию и в жилой комплекс, чтобы получить разъяснения: кто несет ответственность за указанную территорию и кто будет отвечать за испорченную технику.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске утро 19 ноября началось с сильного шквалистого ветра. Из-за сильного ветра в городе падали дорожные знаки и упал забор.

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