«Жаль хозяев»: в Новосибирске дерево упало на 3 машины – его повалило ветром

В Новосибирске возле территории ЖК «Эволюция» около дома по адресу улица Охотская, 88/3 упала береза. Все случилось днем в воскресенье, 19 ноября. Об этом НГС сообщила читательница Ирина.
– ЖК «Эволюция». Охотская. У природы нет плохой погоды. Автомобили стояли за территорией ЖК. А вообще, видимо мертвое дерево, внутри пустое. Наполовину переломилось. Жаль хозяев машин, – написала сибирячка в сообщении.
На фотографиях и видео видно, что береза упала на припаркованные автомобили. Корреспонденты НГС направили официальные запросы в мэрию и в жилой комплекс, чтобы получить разъяснения: кто несет ответственность за указанную территорию и кто будет отвечать за испорченную технику.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске утро 19 ноября началось с сильного шквалистого ветра. Из-за сильного ветра в городе падали дорожные знаки и упал забор.