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Приходится делать крюк: водителям запретил один из поворотов на въезде на Большевистскую — они попадают в пробки

Удобен новый знак или не очень — оценили водитель и эксперт

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На пересечении улиц Большевистская и Инюшенская поставили новый знак — «Движение направо»

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В Новосибирске на перекрестке улиц Большевистская и Инюшенская поставили дорожный знак «Движение направо», который заставляет автомобилистов делать крюк.

По полчаса в пробках

Чтобы доехать до Речного вокзала, жители ближайшего частного сектора, вынуждены ехать со стороны Инюшенской по Большевисткой в сторону Первомайского района, а потом — поворачивать назад. Об этом заявил читатель НГС, водитель Александр.

По словам мужчины, знак «Движение направо» поставили в районе улицы Большевистской, 130 недавно — 14 ноября. Автомобилист недоумевает: теперь водители, которые выезжают с Инюшенской, больше не могут поехать по Большевистской налево. Из-за того, что теперь многие из них стали разворачиваться через эстакаду перед Первомайкой, днем им приходится стоять в пробках по 20–30 минут.

— После разворота где-нибудь у «Метро» можно поехать назад — через «Ниссан-центр» («Эксперт НСК» на Большевистской, 276/1. — Прим. Ред.) Дальше мы вынуждены подолгу стоять в пробке. Она идет прямо до перекрестка, где было начато движение. Для кого, спрашивается, поставили этот знак? — недоумевает Александр.

Он добавил, что в сторону центра можно выехать и через другой проезд — он расположен внутри микрорайона «Европейский берег». Но и в таком случае есть риск оказаться в пробке на выезде из него.

— Конечно, есть второй вариант — прорваться на объездную дорогу через «Европейский берег». Но, опять же, у них всего один выезд. И светофор там работает примерно 15 секунд, — уверяет Александр.

Еще один способ развернуться

Руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков дал свою оценку ситуации. Он заверил, что необязательно ехать до эстакады у Первомайки: развернуться на машине можно еще одним способом, через перекресток на Выборной.

— Буквально на прошлой неделе на рабочей группе по организации дорожного движения рассматривался этот вопрос. Мы пришли к тому, что важно разгрузить Днепрогэсовскую, по которой пробка до улицы Кирова. Был разрешен поворот с Днепрогэсовской в сторону Бердского шоссе, так как трафик с этой улицы намного превышает трафик с Инюшенской. Те несколько автомобилей, которые выезжают из частного сектора, сейчас могут выехать вправо, перестроиться на перекрестке с Выборной и потом уйти на разворот — если им нужно именно налево.

Вячеслав Ашурков говорит, что необязательно разворачиваться на эстакаде перед Первомайским районом. Это можно сделать гораздо ближе

Вячеслав Ашурков говорит, что необязательно разворачиваться на эстакаде перед Первомайским районом. Это можно сделать гораздо ближе

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Однако, по словам Александра, повернуть на этом перекрестке так же сложно: там зеленый свет светофора тоже горит недолго. Плюсом к этому, уверяет он, нужно уступать дорогу тем, кто спускается с Выборной.

С просьбой прокомментировать установку нового знака НГС направил запрос в мэрию.

Ранее новосибирец обвинил островок безопасности на Дуси Ковальчук в частых ДТП. По его словам, знаки, которыми оборудуют островки, появляются там от случая к случаю.

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