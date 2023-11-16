Приходится делать крюк: водителям запретил один из поворотов на въезде на Большевистскую — они попадают в пробки

В Новосибирске на перекрестке улиц Большевистская и Инюшенская поставили дорожный знак «Движение направо», который заставляет автомобилистов делать крюк.
По полчаса в пробках
Чтобы доехать до Речного вокзала, жители ближайшего частного сектора, вынуждены ехать со стороны Инюшенской по Большевисткой в сторону Первомайского района, а потом — поворачивать назад. Об этом заявил читатель НГС, водитель Александр.
По словам мужчины, знак «Движение направо» поставили в районе улицы Большевистской, 130 недавно — 14 ноября. Автомобилист недоумевает: теперь водители, которые выезжают с Инюшенской, больше не могут поехать по Большевистской налево. Из-за того, что теперь многие из них стали разворачиваться через эстакаду перед Первомайкой, днем им приходится стоять в пробках по 20–30 минут.
— После разворота где-нибудь у «Метро» можно поехать назад — через «Ниссан-центр» («Эксперт НСК» на Большевистской, 276/1. — Прим. Ред.) Дальше мы вынуждены подолгу стоять в пробке. Она идет прямо до перекрестка, где было начато движение. Для кого, спрашивается, поставили этот знак? — недоумевает Александр.
Он добавил, что в сторону центра можно выехать и через другой проезд — он расположен внутри микрорайона «Европейский берег». Но и в таком случае есть риск оказаться в пробке на выезде из него.
— Конечно, есть второй вариант — прорваться на объездную дорогу через «Европейский берег». Но, опять же, у них всего один выезд. И светофор там работает примерно 15 секунд, — уверяет Александр.
Еще один способ развернуться
Руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков дал свою оценку ситуации. Он заверил, что необязательно ехать до эстакады у Первомайки: развернуться на машине можно еще одним способом, через перекресток на Выборной.
— Буквально на прошлой неделе на рабочей группе по организации дорожного движения рассматривался этот вопрос. Мы пришли к тому, что важно разгрузить Днепрогэсовскую, по которой пробка до улицы Кирова. Был разрешен поворот с Днепрогэсовской в сторону Бердского шоссе, так как трафик с этой улицы намного превышает трафик с Инюшенской. Те несколько автомобилей, которые выезжают из частного сектора, сейчас могут выехать вправо, перестроиться на перекрестке с Выборной и потом уйти на разворот — если им нужно именно налево.
Однако, по словам Александра, повернуть на этом перекрестке так же сложно: там зеленый свет светофора тоже горит недолго. Плюсом к этому, уверяет он, нужно уступать дорогу тем, кто спускается с Выборной.
С просьбой прокомментировать установку нового знака НГС направил запрос в мэрию.
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