Развернуло фуру «Вайлдберрис»: новосибирец обвинил островок безопасности на Дуси Ковальчук в частых ДТП

Житель Новосибирска и автомобилист Юрий Червяткин обвинили островок безопасности на улице Дуси Ковальчук, 20 в том, что объект часто становится причиной ДТП. НГС выслушал мнение новосибирцы и уточнил у эксперта, действительно ли островок может спровоцировать аварии.
Юрий отмечает, что островок на «зебре» поставили примерно 1,5 года назад. Он полагает, что одной из причин аварий может быть то, что грязные бордюры островка сливаются с асфальтом — и их фактически не видно. Вторая причина — в том, что знаки, которыми обычно оборудуют островки, якобы появляются там от случая к случаю. Их то ставят, то сносят, заявил Юрий. В своем разговор Юрий также называет этот островок — «островком опасности»
По словам сибиряка, одно из последних ДТП в районе Дуси Ковальчук, 20 произошло недавно. На сделанных им фото видно, что автомобиль врезался в дорожный знак.
— Раньше островка не было, и всё было хорошо. Мы — местные — когда переходим дорогу, на нем даже не останавливаемся. Фуры несутся и в одну сторону, и в другую. И грязью обдадут, и ветром. Мы никогда там не остановимся! Переходим дорогу строго на зеленый свет, а на мигающий вообще не идем, — поделился мужчина.
Юрий добавил, что еще одно запоминающееся ДТП на этом месте произошло в прошлом году. Как утверждает мужчина, фура с логотипом «Вайлдберрис» на полном ходу въехала в островок и у нее лопнула шина: в результате этого ее увело вбок, она смяла несколько автомобилей и чуть не въехала в здание магазина.
НГС запросил в ГИБДД информацию по статситкие на указанном участке. Кроме того, мы обратились к руководителю региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков, который предположил с чем могут быть связаны ДТП возле островка.
— Островок безопасности — это элемент транспортной инфраструктуры. Он нужен для того, чтобы пешеход, который не успел перейти дорогу, успел остановиться на нем и подождать, пока проедет транспорт. Полагаю, что конкретно в этом случае островок безопасности расположен близко к какому-то из выездов: то есть поворачивающий автомобиль, возможно, не вписывается в поворот (хотя я не вижу, где именно здесь поворот).
Также Ашурков отметил, что у аварий может быть и еще одна причина: это недостаточная освещенность улиц.
— Водители могут не видеть бордюрный камень, которым островок безопасности отделен от дороги. В результате, автомобилисты наезжают на бордюр колесом. И общая грязь на улицах тоже способствует наезду на бордюр, так как его не видно — он должен быть чистым, — подчеркнул эксперт.
Недавно НГС писал о том, что у жителей микрорайона на Дуси Ковальчук почти не осталось действующих проездов. Люди оказались фактически заперты в своих дворах.