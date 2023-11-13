Развернуло фуру «Вайлдберрис»: новосибирец обвинил островок безопасности на Дуси Ковальчук в частых ДТП

Юрий отмечает, что островок на «зебре» поставили примерно 1,5 года назад. Он полагает, что одной из причин аварий может быть то, что грязные бордюры островка сливаются с асфальтом — и их фактически не видно. Вторая причина — в том, что знаки, которыми обычно оборудуют островки, якобы появляются там от случая к случаю. Их то ставят, то сносят, заявил Юрий. В своем разговор Юрий также называет этот островок — «островком опасности»

