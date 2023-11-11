«С дрифтом носится»: под Новосибирском тонированный ВАЗ напугал местных жителей

— В школу утром водим ребенка и днем забираем. Мы эту машину несколько раз замечали, она с дрифтом носится. Не видно было, кто за рулем. А сегодня я увидел, что садятся школьники. Я выхожу, спрашиваю, что они творят, сколько им лет. Они в ответ: «Пошел ты», — рассказал Дмитрий.