«С дрифтом носится»: под Новосибирском тонированный ВАЗ напугал местных жителей

В селе Толмачево Новосибирской области заметили белый тонированный ВАЗ без номеров. Как заявил местный житель Дмитрий (имя изменено), машина создает опасные ситуации на дорогах и дрифтует возле школы
— В школу утром водим ребенка и днем забираем. Мы эту машину несколько раз замечали, она с дрифтом носится. Не видно было, кто за рулем. А сегодня я увидел, что садятся школьники. Я выхожу, спрашиваю, что они творят, сколько им лет. Они в ответ: «Пошел ты», — рассказал Дмитрий.
После инцидента местный житель поговорил с директором. По его словам, руководитель школы пыталась провести беседу как с водителями ВАЗа, так и с родителями.
Как добавил Дмитрий, жители села несколько раз обращались в МВД, в том числе звонили сегодня, 11 ноября. Также несколько человек направили коллективное письмо в полицию через сайт. Скриншот с сайта МВД есть в распоряжении редакции.
Корреспондент НГС обратилась за комментарием в полицию. На момент публикации ответа не было. В школе корреспонденту объяснили, что в выходной ответить на вопросы никто не сможет.
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