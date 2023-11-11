Новосибирцу запретили ездить на купленном Lexsus RX — бывший владелец попался пьяным за рулем

В Новосибирске суд запретил ездить сибиряку на только что купленный Lexsus RX. Прошлый владелец попался во время пьяный езды на машине, а через 4 дня решил продать автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, Ленинский районный суд Новосибирска наложил арест на Lexsus RX400h 2005 года выпуска, который недавно купил новосибирец. По версии следствия, бывший владелец обвиняется по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
— Обвиняемый использовал транспортное средство при совершении преступления. Через 4 дня он продал автомобиль. Решением суда покупателю запрещено распоряжаться автомобилем, совершать сделки по его отчуждению. Органам ГИБДД запрещено осуществлять снятие с регистрационного учета, регистрацию на сторонних лиц, — сообщили в ведомстве.
Недавно приставы отняли у 22-летней сибирячки Hyundai Creta прямо на дороге в Дзержинском районе. Она задолжала 2,5 миллиона рублей.