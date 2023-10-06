У 22-летней сотрудницы бердской больницы отняли новенькую Hyundai Creta прямо на дороге в Новосибирске

В Новосибирске приставы отняли у 22-летней водительницы Hyundai Creta прямо на дороге в Дзержинском районе. Она задолжала 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
— Гражданка работает в медицинском учреждении Бердска, но ни по месту работы, ни по адресу проживания должницу и автомобиль установить не удалось. В связи с чем судебный пристав-исполнитель объявила в розыск автомобиль, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Машину погрузили на эвакуатор и отдали компании, которая пытается взыскать долг.
Вчера стало известно, что 43-летний бывший предприниматель из Сузунского района Новосибирской области выплатил долг по страховым взносам, чтобы подарить брату квартиру.