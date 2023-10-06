freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 99.68
eur 104.79
СрочноУ сибирячки отобрали машину на дороге
Все новости
Все новости

У 22-летней сотрудницы бердской больницы отняли новенькую Hyundai Creta прямо на дороге в Новосибирске

Машину погрузили на эвакуатор

1 817

Машину отдали компании, которая пытается взыскать долг

Поделиться

В Новосибирске приставы отняли у 22-летней водительницы Hyundai Creta прямо на дороге в Дзержинском районе. Она задолжала 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

— Гражданка работает в медицинском учреждении Бердска, но ни по месту работы, ни по адресу проживания должницу и автомобиль установить не удалось. В связи с чем судебный пристав-исполнитель объявила в розыск автомобиль, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Машину погрузили на эвакуатор и отдали компании, которая пытается взыскать долг.

Вчера стало известно, что 43-летний бывший предприниматель из Сузунского района Новосибирской области выплатил долг по страховым взносам, чтобы подарить брату квартиру.

По теме

Судебные приставыПриставыДолгАрест
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter