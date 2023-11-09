Добро пожаловать: из-за африканского вируса к самолетам в Толмачево начали подавать коврики

В новосибирском аэропорту Толмачево усилили пограниченый контроль при ввозе грузов из стран Ближнего Востока и соседних с Россией государств. Специалисты тщательно проверяют багаж из-за африканского вируса ящура.
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, в Новосибирск регулярно прилетают самолеты из Турции, ОАЭ, Египта и Азербайджана. Меры при проверке грузов подконтрольных госветнадзору решили усилить с сентября этого года. Пассажирам запрещено провозить непереработанную продукцию животного происхождения в ручной клади и багаже. К самолетам подают дезинфицирующие коврики для обработки обуви пассажиров.
— По информации Россельхознадзора в 2023 году распространение вируса ящура серотипа SAT-1 вышло за пределы Африканского региона. Ведомство не исключает дальнейшее стремительное распространение ящура серотипа SAT-1 на Ближнем Востоке, в Турции и сопредельных с Российской Федерацией странах, — сообщили в пресс-службе.
Согласно данным ведомства, ящур впервые был описан в XVI веке и до сих пор остается одной из наиболее часто встречающихся везикулярных болезней парнокопытных животных, наносящих урон экономике государств и требующей значительных затрат, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий вспышек инфекции. Вирус ящура был впервые идентифицирован в 1948 году Всемирной референтной лабораторией по ящуру в образцах, полученных от скота из Бечуаналенда (Ботсвана) и Северной Родезии (Замбия).
8 лет назад в Новосибирской области также проводили мероприятия по предотвращению распространения ящура.