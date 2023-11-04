«Собираются каждый вечер»: жительница Новосибирска пожаловалась на дрифтеров под окнами — громкое видео

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова дрифтеры устраивают гонки на кольце. Об этом заявила жительница города, опубликовав видео в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах несколько автомобилей ездят по кольцу.
— Сил уже нет терпеть постоянные гонки дрифтеров на кольце у автопарка на Бориса Богаткова. Как только выпадает снег, дрифтеры собираются у нас каждый вечер, а выходные в таких покатушках участвует по 30–40 автомобилей. Шум стоит безумный, — поделилась подписчица группы АСТ-54.
Как добавила девушка, автомобили ездят в потоке с другими машинами. По утверждению автора видео, они не раз обращались в ГИБДД по Новосибирску. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу Госавтоинспекции.
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