Прокуратура выселила из подвала дома Новосибирска музыкальную школу — ученики мешали жителям

После проверки прокуратуры Новосибирска ТСЖ дома расторг договор с музыкальной школой, которая находилась в подвале. На шум от занятий и звук барабанов пожаловалась жительница Заельцовского района.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска, частная музыкальная школа находилась в подвале жилого дома. При заключении договора на аренду ТСЖ, по версии прокуратуры, нарушило законодательство. В подвалах жилых домов не может быть предприятий, которые функционируют с музыкальным сопровождением.
Прокурор вынес представление председателю ТСЖ, который расторг договор с музыкальной школой.
Жители ЖК в Новосибирске возмутились, что к ним собирается заехать новосибирский «Новоколледж». В итоге учебное заведение переехало в другое место.