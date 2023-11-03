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Прокуратура выселила из подвала дома Новосибирска музыкальную школу — ученики мешали жителям

На шум барабанов пожаловалась сибирячка

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Дети занимались на барабанах

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После проверки прокуратуры Новосибирска ТСЖ дома расторг договор с музыкальной школой, которая находилась в подвале. На шум от занятий и звук барабанов пожаловалась жительница Заельцовского района.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска, частная музыкальная школа находилась в подвале жилого дома. При заключении договора на аренду ТСЖ, по версии прокуратуры, нарушило законодательство. В подвалах жилых домов не может быть предприятий, которые функционируют с музыкальным сопровождением.

Прокурор вынес представление председателю ТСЖ, который расторг договор с музыкальной школой.

Жители ЖК в Новосибирске возмутились, что к ним собирается заехать новосибирский «Новоколледж». В итоге учебное заведение переехало в другое место.

Музыкальная школаБарабаныПрокуратураЗаельцовский район
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