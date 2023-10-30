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Не доложил, куда летит: пилота частного самолета оштрафовали в Новосибирске

Он вылетел с аэродрома Мочище

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Мужчина не передал в нужное ведомство план своего полета

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В Новосибирске транспортные прокуроры оштрафовали пилота частного самолета, который нарушил требования законодательства о безопасности полетов.

В июле 2023 года пилот взлетел с аэродрома Мочище, но не направил в орган обслуживания воздушного движения план полета. Это был частный полет на легкомоторном воздушном судне MS 893А.

— По инициативе Новосибирского транспортного прокурора пилота привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение федеральных правил использования воздушного пространства»), — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение вступило в силу, а пилот уже оплатил штраф.

Ранее НГС писал о том, что еще одного новосибирца оштрафовали за съемку красивого видео с пейзажем Оби. Ролик мужчина снял на квадрокоптер.

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