Не доложил, куда летит: пилота частного самолета оштрафовали в Новосибирске

В Новосибирске транспортные прокуроры оштрафовали пилота частного самолета, который нарушил требования законодательства о безопасности полетов.
В июле 2023 года пилот взлетел с аэродрома Мочище, но не направил в орган обслуживания воздушного движения план полета. Это был частный полет на легкомоторном воздушном судне MS 893А.
— По инициативе Новосибирского транспортного прокурора пилота привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение федеральных правил использования воздушного пространства»), — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Пилота оштрафовали на 20 тысяч рублей. Решение вступило в силу, а пилот уже оплатил штраф.
Ранее НГС писал о том, что еще одного новосибирца оштрафовали за съемку красивого видео с пейзажем Оби. Ролик мужчина снял на квадрокоптер.