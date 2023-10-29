«Ни разу не встречала контролера»: как в новосибирском автобусе ищут безбилетников — ответ мэрии

В Новосибирске в автобусе
На количество проверок в автобусе
— В Санкт-Петербурге у меня почти ни одна поездка не проходила без проверки оплаты. Заходили постоянно проверяющие и смотрели. Я часто езжу на
Как отметили в мэрии города, график проверок был определен на основе анализа выявленных случаев неоплаты проезда. Работу проводили контролеры МКП «Новосибгортранс».
— По получаемым результатам проверок проведена оценка выявленных нарушений безбилетного проезда, которая не превышает 10% от общего количества перевезенных пассажиров, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Помимо контролеров рейдовые мероприятия проводят и должностные лица департамента транспорта мэрии Новосибирска, которые могут составлять протоколы о нарушениях и привлекать к административной ответственности. Штраф за безбилетный проезд в Новосибирске —
В Новосибирске с 30 октября по 9 ноября перекроют часть улицы Кошурникова из-за ремонта теплотрассы. Из-за этого автобус