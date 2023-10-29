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«Ни разу не встречала контролера»: как в новосибирском автобусе ищут безбилетников — ответ мэрии

Меньше 10% пассажиров не оплачивают проезд, по данным мэрии

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Как НГС писал в 2022 году, в Новосибирске полсотни автобусов без кондукторов. Их проверяют 12 контролеров

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В Новосибирске в автобусе № 96, который ездит без кондуктора, контролеры проверяют пассажиров раз в два дня. Об этом НГС рассказали в мэрии Новосибирска. Также на маршруте ежедневно проводятся проверки по камерам видеонаблюдения. Это позволяет координировать работу контролеров.

На количество проверок в автобусе № 96 обратила внимание читательница НГС Анастасия. Она сравнила новосибирские автобусы без кондукторов с питерскими.

— В Санкт-Петербурге у меня почти ни одна поездка не проходила без проверки оплаты. Заходили постоянно проверяющие и смотрели. Я часто езжу на 96-м автобусе и ни разу не встречала контролера. Люди, конечно, организованно платят, но разница с другим городом удивляет, — поделилась читательница НГС.

Как отметили в мэрии города, график проверок был определен на основе анализа выявленных случаев неоплаты проезда. Работу проводили контролеры МКП «Новосибгортранс».

— По получаемым результатам проверок проведена оценка выявленных нарушений безбилетного проезда, которая не превышает 10% от общего количества перевезенных пассажиров, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Помимо контролеров рейдовые мероприятия проводят и должностные лица департамента транспорта мэрии Новосибирска, которые могут составлять протоколы о нарушениях и привлекать к административной ответственности. Штраф за безбилетный проезд в Новосибирске — 1000 рублей. Сейчас менять график работы контролеров в мэрии не планируют.

В Новосибирске с 30 октября по 9 ноября перекроют часть улицы Кошурникова из-за ремонта теплотрассы. Из-за этого автобус № 79 и маршрутное такси № 8 изменят схему движения.

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