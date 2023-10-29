«Ни разу не встречала контролера»: как в новосибирском автобусе ищут безбилетников — ответ мэрии

Помимо контролеров рейдовые мероприятия проводят и должностные лица департамента транспорта мэрии Новосибирска, которые могут составлять протоколы о нарушениях и привлекать к административной ответственности. Штраф за безбилетный проезд в Новосибирске — 1000 рублей . Сейчас менять график работы контролеров в мэрии не планируют.