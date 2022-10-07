В Новосибирске полторы сотни автобусов работают без кондуктора
За оплатой проезда следят 12 контроллеров
149 автобусов в Новосибирске перевели на бескондукторную систему: оплату проезда контролируют 12 человек.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответе на запрос НГС о работе бескондукторной системы в новосибирских автобусах.
— На сегодняшний день автоматизированной бескондукторной системой оплаты проезда оборудовано 149 автобусов муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Новосибгортранс» (МКП «НГТ»), обслуживающих маршруты
Новые автобусы, которые город купил за два года (в том числе работающие на указанных маршрутах), оборудованы автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока. Система в реальном времени фиксирует количество вышедших и зашедших в транспорт пассажиров на каждой остановке и фактический объем перевезенных пассажиров за любой период времени.
— Наличие у пассажиров билетов, багажных квитанций и квитанций на провоз ручной клади контролируется должностными лицами, уполномоченными перевозчиками, а также иными лицами, на которые такой контроль возложен в соответствии с федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. В МКП «НГТ» проверка билетной продукции осуществляется контролером, — уточнили в ответе на запрос. — В штате МКП «НГТ» находятся 12 контролеров.
По информации мэрии, сейчас отрабатывается система регулярного контроля за безбилетниками, проводят рейды с участием сотрудников департамента транспорта, полиции и контрольно-ревизорской службы ЦУГАЭТ.
— По результатам проведенной проверки с целью контроля и соблюдения действующего законодательства составлены протоколы об административных правонарушениях с применением штрафных санкций в отношении 2 пассажиров, не подтвердивших факт оплаты проезда, — сообщили в мэрии о результатах одной проверки.
Год назад мы рассказывали, как новосибирский транспорт перешел на валидаторы и почему пока не могут справиться с безбилетниками.