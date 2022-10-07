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В Новосибирске полторы сотни автобусов работают без кондуктора

За оплатой проезда следят 12 контроллеров

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В автобусах с терминалами пассажиры сами оплачивают проезд по картам

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149 автобусов в Новосибирске перевели на бескондукторную систему: оплату проезда контролируют 12 человек.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответе на запрос НГС о работе бескондукторной системы в новосибирских автобусах.

— На сегодняшний день автоматизированной бескондукторной системой оплаты проезда оборудовано 149 автобусов муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Новосибгортранс» (МКП «НГТ»), обслуживающих маршруты № 5, 21, 23, 36, 38, 45, 45к, 50, 52, 54, 54к, 65, 68, 72, 88, 96, — перечислили в мэрии.

Новые автобусы, которые город купил за два года (в том числе работающие на указанных маршрутах), оборудованы автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока. Система в реальном времени фиксирует количество вышедших и зашедших в транспорт пассажиров на каждой остановке и фактический объем перевезенных пассажиров за любой период времени.

— Наличие у пассажиров билетов, багажных квитанций и квитанций на провоз ручной клади контролируется должностными лицами, уполномоченными перевозчиками, а также иными лицами, на которые такой контроль возложен в соответствии с федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. В МКП «НГТ» проверка билетной продукции осуществляется контролером, — уточнили в ответе на запрос. — В штате МКП «НГТ» находятся 12 контролеров.

По информации мэрии, сейчас отрабатывается система регулярного контроля за безбилетниками, проводят рейды с участием сотрудников департамента транспорта, полиции и контрольно-ревизорской службы ЦУГАЭТ.

— По результатам проведенной проверки с целью контроля и соблюдения действующего законодательства составлены протоколы об административных правонарушениях с применением штрафных санкций в отношении 2 пассажиров, не подтвердивших факт оплаты проезда, — сообщили в мэрии о результатах одной проверки.

Год назад мы рассказывали, как новосибирский транспорт перешел на валидаторы и почему пока не могут справиться с безбилетниками.

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