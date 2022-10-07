В Новосибирске полторы сотни автобусов работают без кондуктора

Новые автобусы, которые город купил за два года (в том числе работающие на указанных маршрутах), оборудованы автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока. Система в реальном времени фиксирует количество вышедших и зашедших в транспорт пассажиров на каждой остановке и фактический объем перевезенных пассажиров за любой период времени.

— Наличие у пассажиров билетов, багажных квитанций и квитанций на провоз ручной клади контролируется должностными лицами, уполномоченными перевозчиками, а также иными лицами, на которые такой контроль возложен в соответствии с федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. В МКП «НГТ» проверка билетной продукции осуществляется контролером, — уточнили в ответе на запрос. — В штате МКП «НГТ» находятся 12 контролеров.

