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У новосибирского аэропорта КАМАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями — фото с места массового ДТП

Дорожное происшествие произошло между аэропортом и селом Красноглинное

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О пострадавших в массовом ДТП на момент публикации неизвестно

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Массовое ДТП произошло 20 октября на дороге, ведущей от села Красноглинное к новосибирскому аэропорту Толмачево. Фотографии с места аварии выложил подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Участниками ДТП стали КамАЗ, хэтчбек Honda Fit, седан Infiniti и 2 грузовичка В аварии обошлось без серьёзно пострадавших, — цитирует очевидца «АСТ-54».

НГС запросил информацию о ДТП в областном управлении ГИБДД. На момент публикации редакция оперативного комментария не получила.

Накануне в Новосибирске на плотине ГЭС столкнулись пять автомобилей. На участке в сторону Академгородка собралась километровая пробка.

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Массовое ДТПКАМАЗТолмачево
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