У новосибирского аэропорта КАМАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями — фото с места массового ДТП

Массовое ДТП произошло 20 октября на дороге, ведущей от села Красноглинное к новосибирскому аэропорту Толмачево. Фотографии с места аварии выложил подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Участниками ДТП стали КамАЗ, хэтчбек Honda Fit, седан Infiniti и 2 грузовичка В аварии обошлось без серьёзно пострадавших, — цитирует очевидца «АСТ-54».
НГС запросил информацию о ДТП в областном управлении ГИБДД. На момент публикации редакция оперативного комментария не получила.
Накануне в Новосибирске на плотине ГЭС столкнулись пять автомобилей. На участке в сторону Академгородка собралась километровая пробка.