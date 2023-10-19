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Тема дняВ Новосибирской области обрушился мост
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На плотине ГЭС собрался паровозик из четырех машин — фото из пробки

Движение затруднено в сторону Академгородка

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Авария произошла сегодня утром

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В Новосибирске на плотине ГЭС столкнулись четыре автомобиля. На участке в сторону Академгородка собралась километровая пробка.

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», аварию спровоцировала Газель, у которой якобы отказали тормоза. Из-за этого водитель врезался в кроссовер Mitsubishi Outlande, после удар пришелся Hyundai Solaris и кроссовер Subaru Forester.

Машины врезались друг за другом

Машины врезались друг за другом

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Из-за аварии на плотине собралась пробка в сторону Академгородка, длиной примерно в 2 километра.

Пользователи сервиса сообщают о серьезном заторе на участке

Пользователи сервиса сообщают о серьезном заторе на участке

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НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, там сообщили, что уточняют информацию.

14 октября на улице Фабричной столкнулись четыре автомобиля: Nissan X-Trail, Mazda 6, Hyundai Solaris и Audi Q7

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