На плотине ГЭС собрался паровозик из четырех машин — фото из пробки

В Новосибирске на плотине ГЭС столкнулись четыре автомобиля. На участке в сторону Академгородка собралась километровая пробка.
По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», аварию спровоцировала Газель, у которой якобы отказали тормоза. Из-за этого водитель врезался в кроссовер Mitsubishi Outlande, после удар пришелся Hyundai Solaris и кроссовер Subaru Forester.
Из-за аварии на плотине собралась пробка в сторону Академгородка, длиной примерно в 2 километра.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, там сообщили, что уточняют информацию.
14 октября на улице Фабричной столкнулись четыре автомобиля: Nissan X-Trail, Mazda 6, Hyundai Solaris и Audi Q7