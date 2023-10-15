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Врезался в попутку и улетел на встречку. Четыре машины столкнулись на Фабричной — последствия массового ДТП

В аварии пострадал

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В аварии пострадал 35-летний мужчина

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Вчера, 14 октября на улице Фабричной столкнулись четыре автомобиля. Спасатели опубликовали кадры последствий массового ДТП. На дороге столкнулись: Nissan X-Trail, Mazda 6, Hyundai Solaris и Audi Q7

Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», по предварительной информации люди были зажаты в автомобиле. Специалисты выехали на место, зажатых не оказалось, сотрудники стабилизировали машины и провели противопожарные мероприятия.

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На место аварии выезжали спасатели

Видео: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Ранее в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что водитель Nissan при перестроении врезался в попутный автомобиль Mazda 6. После этого Nissan выехал на встречку и столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris и Audi Q7.

В аварии пострадал 35-летний мужчина, его доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются. Как рассказал главный редактор «АСТ-54» Дмитрий Кондратьев, скорая помощь увезла пассажиров Audi Q7 в больницу.

Ранее страшное ДТП произошло на новосибирской трассе. На дороге столкнулись три машины, три человека погибли, один получил травмы. На месте аварии были разбросаны вещи, смятые железные бочки, детали кузовов, сумки.

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