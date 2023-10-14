Жесткое ДТП на новосибирской трассе с грузовиком: погибли три человека - личность одного неизвестна

В Тогучинском районе Новосибирской области на трассе «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий» столкнулись три автомобиля – JAC, Toyota Hiace Regius и Hyundai Solaris. В результате три человека погибли, один получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Авария произошла ночью, в 2:05. Мужчина 1979 года рождения за рулем Toyota Hiace Regius на 134 км трассы выехал на встречную, где столкнулся с грузовиком JAC и попутным Hyundai Solaris.
В ДТП погибли водитель Toyota, водитель и пассажир Hyundai – оба мужчины. Водитель 1988 года рождения, возраст и личность пассажира устанавливают, на вид 40-45 лет.
В районную больницу с травмами увезли водителя грузовика, мужчину 1966 года рождения. Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства.
Ранее НГС писал о том, что автобус насмерть сбил мужчину возле остановки в Новосибирске. Все случилось утром 13 октября.