Автобус насмерть сбил мужчину недалеко от остановки в Новосибирске

Обновлено. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 05:35. По предварительной информации, 29-летний водитель автобуса «Нефаз» ехал по улице Петухова. Около дома на улице Петухова, 57 корпус 2, водитель сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.



В результате аварии неустановленный мужчина, получил травмы несовместимые с жизнью.



На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства.