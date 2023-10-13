Автобус насмерть сбил мужчину недалеко от остановки в Новосибирске

Утром, 13 октября, недалеко от остановки «Транспортная» автобус сбил мужчину. Он скончался на месте.
— На улице Петухова автобус сбил мужчину недалеко от остановки, на месте стоят машины ГИБДД, — сообщил читатель НГС.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску.
Пользователи сервиса 2ГИС также сообщили об инциденте. Также очевидцы сообщают, что на участке собралась пробка.
Недавно фура сбила двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мужчина погиб на месте аварии, его тело извлекали спасатели.