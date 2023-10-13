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Автобус насмерть сбил мужчину недалеко от остановки в Новосибирске

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

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Авария произошла утром

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Утром, 13 октября, недалеко от остановки «Транспортная» автобус сбил мужчину. Он скончался на месте.

— На улице Петухова автобус сбил мужчину недалеко от остановки, на месте стоят машины ГИБДД, — сообщил читатель НГС.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску.

Пользователи сервиса 2ГИС также сообщили об инциденте. Также очевидцы сообщают, что на участке собралась пробка.

Пользователи 2ГИС сообщают о пробке на участке

Пользователи 2ГИС сообщают о пробке на участке

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Недавно фура сбила двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Мужчина погиб на месте аварии, его тело извлекали спасатели.

Обновлено. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 05:35. По предварительной информации, 29-летний водитель автобуса «Нефаз» ехал по улице Петухова. Около дома на улице Петухова, 57 корпус 2, водитель сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии неустановленный мужчина, получил травмы несовместимые с жизнью.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства.

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