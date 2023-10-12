Спасатели в Новосибирске вытащили из-под грузовика тело погибшего мужчины — видео

Тело мужчины, который 11 октября погиб под колесами фуры в Заельцовском районе, пришлось извлекать спасателям МАСС. Они опубликовали видео с места трагедии.
ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук. Автомобиль Iveco, за рулем которого был 62-летний водитель, сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. Пострадавший скончался на месте, женщину увезли в больницу.
— Пешеход-мужчина оказался под колесами фуры и получил травмы несовместимые с жизнью. Спасатели извлекли тело мужчины и передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении спасателей МАСС в Телеграм-канале.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала обстоятельства происшествия.
Утром 12 октября фура сбила женщину на Толмачевском шоссе. Пострадавшая скончалась на месте.