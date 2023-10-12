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Тема дняФура насмерть сбила женщину
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Спасатели в Новосибирске вытащили из-под грузовика тело погибшего мужчины — видео

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью

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Тело доставали спасатели

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Тело мужчины, который 11 октября погиб под колесами фуры в Заельцовском районе, пришлось извлекать спасателям МАСС. Они опубликовали видео с места трагедии.

ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук. Автомобиль Iveco, за рулем которого был 62-летний водитель, сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. Пострадавший скончался на месте, женщину увезли в больницу.

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Видео: Спасатели МАСС / Telegram

— Пешеход-мужчина оказался под колесами фуры и получил травмы несовместимые с жизнью. Спасатели извлекли тело мужчины и передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи, — говорится в сообщении спасателей МАСС в Телеграм-канале.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа, которая устанавливала обстоятельства происшествия.

Утром 12 октября фура сбила женщину на Толмачевском шоссе. Пострадавшая скончалась на месте.

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