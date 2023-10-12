Фура насмерть сбила женщину на Толмачевском шоссе

Утром 12 октября на Толмачевском шоссе автомобиль сбил женщину. Пострадавшая скончалась на месте.
Об инциденте сообщил Телеграм-канал «АСТ-54 Black». В посте говорится о том, что женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, и ее сбила фура. Судя по кадрам с места происшествия, на месте работает автомобиль скорой помощи.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
В конце сентября автомобиль насмерть сбил девушку на проспекте Маркса. Она перебегала дорогу.