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СрочноНасмерть сбили 21-летнюю девушку на Маркса
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Перебегала дорогу: «Волга» насмерть сбила 21-летнюю девушку на проспекте Маркса

За рулем был молодой водитель

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Авария произошла рано утром

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Утром 28 сентября на проспекте Карла Маркса в Новосибирске водитель сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась на месте.

О происшествии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. В 06:40 21-летний водитель автомобиля «Волга» ехал по проспекту Маркса со стороны Геодезической в сторону площади Лыщинского. У дома на Маркса, 24 он сбил девушку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

— В результате ДТП женщина 2002 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

На месте работает наряд ДПС. Обстоятельства уточняются.

На этой неделе две женщины погибли в аварии на трассе в Новосибирской области. Им было 50 и 70 лет.

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