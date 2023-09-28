Перебегала дорогу: «Волга» насмерть сбила 21-летнюю девушку на проспекте Маркса

Утром 28 сентября на проспекте Карла Маркса в Новосибирске водитель сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась на месте.
О происшествии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. В 06:40 21-летний водитель автомобиля «Волга» ехал по проспекту Маркса со стороны Геодезической в сторону площади Лыщинского. У дома на Маркса, 24 он сбил девушку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
— В результате ДТП женщина 2002 года рождения получила травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.
На месте работает наряд ДПС. Обстоятельства уточняются.
На этой неделе две женщины погибли в аварии на трассе в Новосибирской области. Им было 50 и 70 лет.