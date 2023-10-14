Сумки и детали кузовов: что осталось от машин на месте ДТП на новосибирской трассе, где погибли трое — видео

Читатели НГС прислали в редакцию видео, записанные на месте страшной ночной аварии, где погибли три человека. На видеозаписях видно, что осталось на месте столкновения.
На видеозаписях, которые читатели прислали в редакцию НГС, на месте аварии разбросаны вещи, смятые железные бочки, детали кузовов, сумки, и другие вещи. Работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор, несколько машин-участниц ДТП тоже находятся на месте происшествия. У легковушки полностью разворочен перед, у грузовика — бок и полкабины.
Страшное ДТП произошло ночью 14 октября на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» около 2 часов ночи. Столкнулись три машины — JAC, Toyota Hiace Regius и Hyundai Solaris. В результате аварии три человека погибли, один получил травмы.
Ранее НГС писал о том, что Toyota Mark II вылетела на встречку. В результате один человек погиб и двое пострадали.