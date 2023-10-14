«От удара выбросило на встречку»: массовое ДТП произошло на улице Фабричной в Новосибирске — кадры с места аварии

В Новосибирске днем 14 октября на улице Фабричной произошло массовое ДТП. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54», на дороге столкнулись 4 автомобиля: Nissan X-Trail, Mazda 6, Hyundai Solaris и Audi Q7.
— Водитель Nissan X-Trail ехал в сторону площади Инженера Будагова по правой полосе и начал объезжать препятствие, в результате чего столкнулся с Mazda 6, которая ехала в левом ряду. От удара Nissan выбросило на встречку, где он въехал в Audi Q7, а та, в свою очередь, врезалась в Hyundai Solaris. Бригада скорой помощи увезла пассажиров Audi в больницу, — сообщает главный редактор «АСТ-54» Дмитрий Кондратьев.
По данным телеграм-канала, на месте аварии работают медики, скорая и пожарные. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее страшное ДТП произошло ночью 14 октября на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. На дороге столкнулись три машины — JAC, Toyota Hiace Regius и Hyundai Solaris. В результате аварии три человека погибли, один получил травмы.