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СрочноМассовое ДТП произошло на улице Фабричной
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«От удара выбросило на встречку»: массовое ДТП произошло на улице Фабричной в Новосибирске — кадры с места аварии

На дороге столкнулись четыре автомобиля

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В Новосибирске днем 14 октября на улице Фабричной произошло массовое ДТП. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54», на дороге столкнулись 4 автомобиля: Nissan X-Trail, Mazda 6, Hyundai Solaris и Audi Q7.

— Водитель Nissan X-Trail ехал в сторону площади Инженера Будагова по правой полосе и начал объезжать препятствие, в результате чего столкнулся с Mazda 6, которая ехала в левом ряду. От удара Nissan выбросило на встречку, где он въехал в Audi Q7, а та, в свою очередь, врезалась в Hyundai Solaris. Бригада скорой помощи увезла пассажиров Audi в больницу, — сообщает главный редактор «АСТ-54» Дмитрий Кондратьев.

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По данным телеграм-канала, на месте аварии работают медики, скорая и пожарные. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее страшное ДТП произошло ночью 14 октября на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. На дороге столкнулись три машины — JAC, Toyota Hiace Regius и Hyundai Solaris.­ В результате аварии три человека погибли, один получил травмы.

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