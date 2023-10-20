«Деньги есть, а рассчитаться нельзя»: в новосибирском метро не принимают купюры в 5 рублей — исправят ли это

В Новосибирске терминалы для покупки жетонов в метро не принимают пятирублевые купюры. В начале 2023 года такие поступили в оборот в городе. В мэрии объяснили, собираются ли менять настройки оплаты.
О том, что пятирублевой купюрой нельзя расплатиться в терминале, редакции НГС сообщила читательница:
— Я столкнулась с тем, что автоматы в метро «Заельцовская» не принимают их к оплате. Выходит, что деньги есть, а рассчитаться ими нельзя, и не где-то у частной коммерческой организации, а в самой что ни на есть государственной — в метро. Очередной абсурд, зачем вводить фантики, которые не работают.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии на запрос НГС ответили, что в метрополитене автоматы для продажи жетонов принимают банкноты по 50, 100 и 500 рублей, а также монеты по 1, 2, 5 и 10 рублей.
— Пятирублевые и прочие купюры к оплате не принимаются ввиду отсутствия технической возможности, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В ближайшее время обновлять автоматы не планируется.
В октябре пассажиры заметили, что поезда в метро стали резко тормозить. В новосибирском метрополитене объяснили, почему это происходит.