«Деньги есть, а рассчитаться нельзя»: в новосибирском метро не принимают купюры в 5 рублей — исправят ли это

О том, что пятирублевой купюрой нельзя расплатиться в терминале, редакции НГС сообщила читательница:



— Я столкнулась с тем, что автоматы в метро «Заельцовская» не принимают их к оплате. Выходит, что деньги есть, а рассчитаться ими нельзя, и не где-то у частной коммерческой организации, а в самой что ни на есть государственной — в метро. Очередной абсурд, зачем вводить фантики, которые не работают.

