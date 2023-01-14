Банк России снова печатает пятирублевые купюры — они уже появились в Новосибирске. Что изменилось в них с 1997 года?

В Новосибирской области в обращении появились бумажные пятирублевые банкноты. Это не новые банкноты, не модифицированные, а всё та же купюра образца 1997 года.
Как рассказали журналисту НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, банкноты номиналом 5 рублей и сейчас находятся в обращении, просто редко встречаются, поскольку они несколько лет не печатались. В нулевые годы эти банкноты пользовались спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты.
— Сейчас Банк России принял решение возобновить печать таких банкнот. Теперь они дополнительно покрываются защитным лаком, что позволяет увеличить срок их службы. Печать стала более выгодной, чем чеканка монет. Первая партия таких купюр уже выпущена в оборот. Однако речь не идет о замене монет номиналом 5 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении, — отметили в пресс-службе.
То есть сейчас новосибирцам могут встретиться и выпущенные ранее
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