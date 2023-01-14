Евро по 90? Эксперты — возможен ли такой сценарий и что на это влияет

Доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Сергей Чирихин говорит, что последний месяц 2022 года ознаменовался существенным увеличением курса евро — с 64,19 рублей на 1 декабря до 76,87 на 31-е, что, разумеется, не может не привлекать внимания с точки зрения объяснения причин данного процесса и составления прогнозов его сохранения и вероятности усиления.



Почему ранее курс евро падал

Сергей Чирихин объясняет, что еще до недавнего времени (особенно летом прошлого года) в отечественном экспертном пространстве доминировало мнение, что коллективный отказ стран Запада от закупки российских нефти и угля и резкое сокращение закупки газа с последующим прекращением в недалеком будущем создаст практически неразрешимые проблемы для европейской экономики:

