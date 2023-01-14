Евро по 90? Эксперты — возможен ли такой сценарий и что на это влияет

Некоторые новосибирцы начали покупать евро, веря в прогнозы о его росте в ближайшее время с 72 рублей до 90. Почему это может произойти, каким будет курс евро в 2023 году и какие факторы влияют на происходящие сейчас изменения, обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов. Подробности — в материале.
По данным Центробанка России на 12 января 2023 года, курс евро равен 74,14, на 13 января — 72,79.
С чем связаны опасения
Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН и Центра исследований проблем безопасности РАН Тлеш Мамахатов объясняет, что опасения роста курса евро вызваны в первую очередь очередными санкциями, наложенными европейскими странами, а также введением потолка цен на российскую нефть. Сыграл свою роль и постепенный отказ европейских стран от российского энергоимпорта в пользу альтернативных поставщиков.
— Таким образом всплеск интереса к покупке евро на сегодня обоснован больше опасениями о падении рубля, чем о росте евро, так как отрицательные факторы, влияющие на курс евро, в 2023 году никуда не уйдут: СВО на восточных границах Европы, например, — считает эксперт.
Доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Сергей Чирихин говорит, что последний месяц 2022 года ознаменовался существенным увеличением курса евро — с 64,19 рублей на 1 декабря до 76,87 на 31-е, что, разумеется, не может не привлекать внимания с точки зрения объяснения причин данного процесса и составления прогнозов его сохранения и вероятности усиления.
Почему ранее курс евро падал
Сергей Чирихин объясняет, что еще до недавнего времени (особенно летом прошлого года) в отечественном экспертном пространстве доминировало мнение, что коллективный отказ стран Запада от закупки российских нефти и угля и резкое сокращение закупки газа с последующим прекращением в недалеком будущем создаст практически неразрешимые проблемы для европейской экономики:
— Она, утратив опору на относительно дешевые российские энергоресурсы, не сможет производить свои качественные товары по приемлемым для мировых потребителей ценам. Сформировалось мнение, что отказ от приобретения российских углеводородов равносилен экономическому самоубийству Европы.
Он добавляет, что весьма обоснованно считалось, что эмбарго на поставки российских нефти, газа и угля ударит прежде всего именно по европейским странам, поскольку другие страны Запада были в существенно большей независимости от этих поставок. Поэтому и произошло падение курса евро.
— Это было беспрецедентное снижение курса евро по отношению к большинству основных мировых валют. Дело при этом в ряде случаев доходило до падения курса евро ниже курса доллара, когда за 1 евро на международных валютных рынках давали менее 1 доллара США, чего прежде никогда не было (речь идет о сентябре-октябре 2022 года. — Прим. ред.), — отмечает Сергей Чирихин.
Он добавляет, что после перехода европейских потребителей на существенно более дорогой сжиженный газ, а также нефть и уголь нероссийского производства цены на углеводородное топливо в Европе осенью 2022 года взлетели к уровню, превышающему американские цены в 5 раз.
Как следствие, произошло подорожание европейских промышленных товаров, которые по этой причине оказались гораздо менее конкурентоспособными по сравнению с аналогичными азиатскими и американскими на мировых рынках.
— Их продажи сократились, и ключевые отрасли европейской промышленности снизили свое производство примерно на 30%. Достаточно большое количество крупных европейских производителей стали предпринимать реальные шаги по переносу своих заводов в США (BASF, Yara, Volkswagen и другие). Отказ Европы от российских поставок энергоносителей создал предпосылки для падения европейского ВВП в пределах 6–11% и утраты примерно 16 млн рабочих мест, — описывает ситуацию эксперт.
По его словам, это в числе других факторов расценивалось как дополнительная нагрузка на экономику, которую учли на валютном рынке в виде осеннего падения курса евро в 2022 году.
Что изменилось
— Однако в декабре весьма уверенно проявили себя новые факторы, не принятые ранее во внимание при оценке потенциала европейской экономики в контексте зависимости от российских энергоресурсов. Прежде всего, октябрь и ноябрь в Европе выдались необычайно теплыми, что привело к сокращению на четверть потребления газа по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, — рассказывает Сергей Чирихин.
Кроме того, по его словам, газовые резервы заполнили почти под завязку — на 95%, что позволило создать достаточные запасы топлива на весь зимний сезон.
— И наконец, население, вняв призыву властей, стало просто сокращать потребление, снизив использование топлива для бытовых нужд на четверть. При этом экономят энергоресурсы муниципалитеты, уменьшая, например, уличное освещение, понижая температуру в служебных помещениях и так далее, — поясняет экономист.
Поэтому, добавляет Сергей Чирихин, аналитики считают, что отопительный сезон 2023 года Европа переживет без существенных потерь. И этот факт вызвал интерес к евро инвесторов и усиленную скупку. В результате для европейской валюты сформировалась повышательная тенденция, которая продолжается.
— Ожидаемый зимой-весной курс евро может лежать в диапазоне 75–85 рублей (примерно такое превышение сформировалось исторически), что делает покупку евро в моменте все еще привлекательной с точки зрения инвестирования. Потенциал роста курса евро в пределах 5 рублей от текущего уровня видится весьма возможным, выше — до 85 рублей — с вероятностью «50 на 50». Покупка евро по курсу выше 85 рублей выглядит как рискованная, — уверен Сергей Чирихин.
Что будет с курсом евро
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов говорит, что 9 января 2023 года единая европейская валюта подешевела на 2,64%, до 75 рублей, поэтому говорить о росте до 90 рублей за евро слишком преждевременно:
— Однако в течение всего года ситуация может измениться на фоне начала действия нового бюджетного правила в РФ и возможного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ, в случае нового роста инфляционных ожиданий, которые могут начаться вместе с увеличением цен на газ после похолодания в Европе через 2 недели.
— Если же Евросоюз в ближайшие 1–2 года признает угрозу вытеснения евро долларом, можно ожидать если не роста курса, то хотя бы снижения евроинфляции и увеличения удельного веса евровалюты как в торговых отношениях с Россией, так и с другими странами, — предполагает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев.
Тлеш Мамахатов предполагает, что в январе обе иностранные валюты, и доллар, и евро, сохранят позиции вблизи максимумов, достигнутых в декабре 2022 года. По его словам, в среднем доллар в 2023 году будет стоить 70 рублей, евро — 75 рублей, однако из-за повышенной геополитической напряженности эти цифры могут колебаться в зависимости от ситуации в разные стороны на приличные значения.
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