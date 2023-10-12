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«Чуть не улетели все пассажиры»: метрополитен объяснил, почему поезда в Новосибирске резко тормозят

Скорость поездов в последнее время не увеличивалась

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Пассажиры почувствовали резкое торможение поезда в тоннеле на пути к «Октябрьской»

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11 октября поезд метро резко затормозил на пути к станции метро «Октябрьская». В «Новосибирском метрополитене» объяснили, с чем это может быть связано.

Как сообщила в редакцию НГС жительница Новосибирска Евгения, инцидент произошел примерно в 18:29, когда поезд ехал со стороны площади Ленина.

— Подъезжали к «Октябрьской», чуть не улетели все пассажиры. В последнее время такое не в первый раз происходит. Такое ощущение, что они скорость поездов увеличили.

НГС обратился за комментарием в МУП «Новосибирский метрополитен».

— Никаких решений о каком-либо ускорении не принималось. Есть участки, где нужно ехать быстрее, а есть — где нужно ехать медленнее. Поэтому иногда движение в зоне торможения чуть быстрее, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Накануне в Москве столкнулись два поезда. Это произошло на станции «Печатники», в результате несколько человек пострадали. В новосибирском метрополитене объяснили, возможна ли похожая ситуация на наших линиях.

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