«Чуть не улетели все пассажиры»: метрополитен объяснил, почему поезда в Новосибирске резко тормозят

11 октября поезд метро резко затормозил на пути к станции метро «Октябрьская». В «Новосибирском метрополитене» объяснили, с чем это может быть связано.
Как сообщила в редакцию НГС жительница Новосибирска Евгения, инцидент произошел примерно в 18:29, когда поезд ехал со стороны площади Ленина.
— Подъезжали к «Октябрьской», чуть не улетели все пассажиры. В последнее время такое не в первый раз происходит. Такое ощущение, что они скорость поездов увеличили.
НГС обратился за комментарием в МУП «Новосибирский метрополитен».
— Никаких решений о каком-либо ускорении не принималось. Есть участки, где нужно ехать быстрее, а есть — где нужно ехать медленнее. Поэтому иногда движение в зоне торможения чуть быстрее, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Накануне в Москве столкнулись два поезда. Это произошло на станции «Печатники», в результате несколько человек пострадали. В новосибирском метрополитене объяснили, возможна ли похожая ситуация на наших линиях.