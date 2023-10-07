На Кирова в яму провалился грузовик — вокруг него выстроилась другая спецтехника

В Новосибирске сегодня, 7 октября, на перекрестке Кирова и Лобова провалился грузовик. Об этом рассказал читатель НГС, прислав фотографии.
Инцидент произошел в Октябрьском районе. Грузовик, как можно заметить на фото, провалился задними колесами. В 2ГИС есть фотография, на которой рядом стоят специальная техника.
Провал грузовика случился, судя по фотографиям, не на основной дороге. Тем не менее Кирова и Лобова в 2ГИС окрашены красным цветом — на улицах затруднено движение. Пробка на Кирова растянулась от Грибоедова и до Волочаевской.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить информацию про грузовик.
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