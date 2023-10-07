freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 6/10
usd 100.49
eur 106.01
СрочноСибирячка поссорилась с администратором аквапарка
Все новости
Все новости

На Кирова в яму провалился грузовик — вокруг него выстроилась другая спецтехника

Автомобиль упал в яму задними колесами

1 181

Грузовик провалился сегодня, 7 октября

Поделиться

В Новосибирске сегодня, 7 октября, на перекрестке Кирова и Лобова провалился грузовик. Об этом рассказал читатель НГС, прислав фотографии.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. Грузовик, как можно заметить на фото, провалился задними колесами. В 2ГИС есть фотография, на которой рядом стоят специальная техника.

В Новосибирске огромные пробки

В Новосибирске огромные пробки

Поделиться

Провал грузовика случился, судя по фотографиям, не на основной дороге. Тем не менее Кирова и Лобова в 2ГИС окрашены красным цветом — на улицах затруднено движение. Пробка на Кирова растянулась от Грибоедова и до Волочаевской.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить информацию про грузовик.

В середине сентября в центре Новосибирска во дворе дома на улице Советской, 33 мусоровоз провалился в канализационный люк

По теме

ГрузовикПровалилсяЯмаНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter