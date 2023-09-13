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Мусоровоз провалился в яму во дворе дома в центре Новосибирска

Автомобиль загородил проезд

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Пострадало заднее колесо машины

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В центре Новосибирска во дворе дома на улице Советской, 33 мусоровоз провалился в яму на асфальте. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, что грузовик застрял правым задним колесом машины.

Автомобиль принадлежит компании МУП «САХ», которая предоставляет коммунальные услуги по обращению с ТКО в регионе. НГС обратился за комментарием в пресс-службу МУП «САХ», в компании уточняют информацию.

Также журналист направила запрос в мэрию города.

Недавно в центре города на Красном проспекте новосибирец Виталий Полищук администратор телеграм-канала «АСТ-54 Black» въехал в яму на Porsche Boxster S.

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