Два автобуса и маршрутное такси перестанут курсировать в Новосибирске — с чем это связано

Сразу два автобуса и одно маршрутное такси перестанут курсировать в Новосибирске с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— С 1 октября отменяются автобусные маршруты
Как пояснили в мэрии, изменения помогут исключить излишнее дублирование маршрутов и разгрузить городские дороги.
Помимо этого, на левом берегу Новосибирска изменится схема движения автобуса
В обратном направлении: «Площадь Гарина-Михайловского — Вокзальная магистраль — проспект Димитрова — Димитровский мост — проезд Энергетиков — Моторная — "Аквапарк" — Моторная — 1-я Шоссейная — Большая — 2-я Портовая».
Ранее на левом берегу Новосибирска ограничивали движение семи трамваев. Корректировки коснулись маршрутов