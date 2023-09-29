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Два автобуса и маршрутное такси перестанут курсировать в Новосибирске — с чем это связано

Общественный транспорт отменят с 1 октября

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Также на левом берегу изменится схема движения автобуса № 19

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Сразу два автобуса и одно маршрутное такси перестанут курсировать в Новосибирске с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— С 1 октября отменяются автобусные маршруты № 4 «Затулинский ж/м — Криводановский карьер», № 89 «Магазин "Кристалл" — Криводановский карьер». Также отменяется маршрутное такси № 2 «Затон — Вокзал Новосибирск-Главный», — пояснили в муниципалитете.

Как пояснили в мэрии, изменения помогут исключить излишнее дублирование маршрутов и разгрузить городские дороги.

Помимо этого, на левом берегу Новосибирска изменится схема движения автобуса № 19. Она будет выглядеть следующим образом: «2-я Портовая — Большая — проезд Энергетиков — Димитровский мост — проспект Димитрова — Ленина — площадь Гарина-Михайловского».

В обратном направлении: «Площадь Гарина-Михайловского — Вокзальная магистраль — проспект Димитрова — Димитровский мост — проезд Энергетиков — Моторная — "Аквапарк" — Моторная — 1-я Шоссейная — Большая — 2-я Портовая».

Ранее на левом берегу Новосибирска ограничивали движение семи трамваев. Корректировки коснулись маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18, филиала № 4 «Левобережный трамвайный».

Общественный транспортАвтобусМаршруткаНовосибирск
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