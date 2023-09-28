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«Оставь надежду всяк сюда въехавший»: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

На улицах города произошло сразу несколько ДТП

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Новосибирцы делятся комментариями о ситуации на дорогах

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Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 28 сентября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.

Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, затор образовался на площади Инженера Будагова, Речном вокзале и улице Большевистской. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.

Пробки образовались на обоих берегах мегаполиса

Пробки образовались на обоих берегах мегаполиса

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Многие, кто сейчас находятся в пробке, оставляют свои комментарии в 2ГИС о ситуации на дорогах.

— Оставь надежду всяк сюда въехавший, — написал один из водителей.

— Да тут 10 и не пахнет, по факту больше, пусть 2ГИС обновят и поменяют на 30-балльную систему, — отметил другой житель Новосибирска.

— Мда-а-а, работа меня не дождется похоже. Что в дождь со всеми случается, — недоумевает другой водитель.

Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Пробки образовались на нескольких улицах. Так, на улице Сибиряков-Гвардейцев затор растянулся от станции метро «Площадь Маркса» и до улицы Петухова.

«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. Кроме затора на Никитина, пробка растянулась на улице Кирова и Добролюбова. Ситуацию также усугубляют дорожные работы.

На некоторых участках ведут дорожные работы

На некоторых участках ведут дорожные работы

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Ранее Новосибирск также сковали утренние пробки. Из-за этого многих горожанам пришлось выйти из общественного транспорта и идти на работу пешком.

Пробки 8 балловЗатор на дорогахНовосибирск
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