«Оставь надежду всяк сюда въехавший»: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 28 сентября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.



Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, затор образовался на площади Инженера Будагова, Речном вокзале и улице Большевистской. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.