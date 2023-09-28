«Оставь надежду всяк сюда въехавший»: 8-балльные пробки сковали Новосибирск

Жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе вечером 28 сентября. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, затор образовался на площади Инженера Будагова, Речном вокзале и улице Большевистской. Отметим, что на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП.
Многие, кто сейчас находятся в пробке, оставляют свои комментарии в 2ГИС о ситуации на дорогах.
— Оставь надежду всяк сюда въехавший, — написал один из водителей.
— Да тут 10 и не пахнет, по факту больше, пусть 2ГИС обновят и поменяют на 30-балльную систему, — отметил другой житель Новосибирска.
— Мда-а-а, работа меня не дождется похоже. Что в дождь со всеми случается, — недоумевает другой водитель.
Левобережная часть Новосибирска также окрашена в красный цвет. Пробки образовались на нескольких улицах. Так, на улице Сибиряков-Гвардейцев затор растянулся от станции метро «Площадь Маркса» и до улицы Петухова.
«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 7 баллов. Кроме затора на Никитина, пробка растянулась на улице Кирова и Добролюбова. Ситуацию также усугубляют дорожные работы.
Ранее Новосибирск также сковали утренние пробки. Из-за этого многих горожанам пришлось выйти из общественного транспорта и идти на работу пешком.