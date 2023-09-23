Сотни байкеров заполонили Красный проспект — что происходит

Новосибирские байкеры 23 сентября закрыли мотосезон и проехали колонной по центру города.
Байкеры начали собираться с 14 часов дня на площадке возле ГПНТБ. Перед мотопробегом организаторы провели праздничные мероприятия.
— В обед участники начали собираться у ГПНТБ, а уже в 16:00 колонна проследовала в Заельцовский район. Мы проехали по маршруту: улица Кирова, Красный проспект до городского аэропорта, — рассказал НГС один из организаторов, Денис Рудченко.
По его словам, в заезде участвовало 500 человек и 200 единиц техники.
В этом году открытие мотосезона проходило 14 мая. Тогда в заезде приняли участие более 300 байкеров.