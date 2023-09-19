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На вантовой части четвертого моста начали укладывать литой асфальт — что еще происходит на стройке

Ежедневно на объекте трудятся 1400 человек

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Сейчас работы идут под 114-метровым пилоном

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В Новосибирске на вантовой части четвертого моста начали укладывать литой асфальт. Рабочим предстоит залить 380 метров дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

Как уточнили в организации, сейчас работы идут под 114-метровым пилоном. После укладки дорожного покрытия рабочие приступят к донатяжению и регулировке вант.

— Литой асфальтобетон применяется на мостовых переходах для обеспечения долговечности дорожного покрытия. Благодаря специальному процессу укладки, создается крепкое сцепление с основанием дороги и ровное покрытие, способное выдерживать интенсивное движение транспорта и экстремальные погодные условия, — пояснили в ГК «ВИС».

Также строители продолжают работы по обустройству тоннельных путепроводов и созданию съездом левобережной развязки. По данным компании, общая готовность объектов на левом берегу Оби готова на 75%. Сейчас на стройке задействовано около 1400 человек и 194 единицы спецтехники.

В конце августа строители ГК «ВИС» смонтировали все 35 вант четвертого моста через Обь. Работы по их натяжке начались еще в мае.

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ВИСЧетвертый мостНовосибирск
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