Король дороги против ПДД. Land Cruiser катил по встречке и загнал автомобилистку в яму — мы нашли его и спросили, зачем

Самые лучшие мысли всегда приходят в голову с заметным опозданием, иногда — прямо-таки фатальным. Такая история случилась с новосибирской автомобилисткой Ксенией. Она спокойно, соблюдая ПДД, вела машину, когда из-за поворота выскочил Land Cruiser, пытающийся обогнать попутку. Чтобы избежать лобового столкновения, девушке пришлось съехать на обочину, где ее машину поджидала коварная новосибирская яма. Растерявшаяся сибирячка поехала дальше, а потом поняла: ее машина повреждена, кто будет платить за ремонт — неясно, да и вообще, было ли здесь ДТП? Чтобы ответить на ее вопросы, журналисты НГС посмотрели видео вместе с автоюристом Марией Соловьевой.
Эпизод 1. Неудачное утро
Понедельник, 11 сентября, для Ксении точно стал тяжелым днем: еще до 10 часов утра она едва не стала жертвой серьезного ДТП. Видеорегистратор беспристрастно записал: скорость машины девушки не больше 58 км/ч, автомобиль едет в своей полосе в гордом одиночестве. На «встречке» машин побольше, но движение тоже свободное. День сухой и солнечный, но впереди улица Баганская дает поворот. Именно оттуда выезжает белый микроавтобус и пытающаяся его обогнать Toyota Land Cruiser.
«Крузак», похоже, уступать какой-то «газельке» не намерен. Как и Ксении. Судя по видео, водитель вполне мог вернуться на свою полосу позади микроавтобуса, но вместо этого продолжает гнать по встречной полосе. В итоге уходить от столкновения приходится самой Ксении. Девушка берет правее, к обочине, и машину ощутимо встряхивает: одно из колес попадает в яму.
— Из видимых дефектов: шишка, погнуло диск, колесо на выброс, так ещё и проблемы с ходовой. Может кто подскажет как теперь быть? — обратилась к подписчикам паблика АСТ-54 девушка.
На такой призыв о помощи комментаторы не отреагировать не могли. Правда некоторых, похоже, больше волновала не машина Ксении, а возможность продемонстрировать собственное остроумие.
— Возможно надо было остановиться и вызвать ГИБДД. А теперь, наверное, понять и простить... — иронизирует Павел Т.
— «Алло, ГИБДД?! Я пробила колесо на обочине, приезжайте». Дежурный: «Всем постам! На Баганскую! Пробито колесо у Ксении!» — развлекается в ответ пользователь под ником Наглый Митяй.
Увы, Ксения не только пробила колесо. Журналистам она рассказала, что повреждения действительно были серьезными, и обращаться в ГИБДД она пока не намерена:
— Ситуация непонятна, вроде как и сама влетела в яму и аварийная ситуация была, — рассказала девушка НГС. — Повреждения муж с папой отремонтировали — колесо, рычаг, и стойка потекла, из того, что я поняла...
Показалась странной ситуация и подписчикам АСТ-54: а было ли вообще ДТП? Чудом, но девушка сумела уйти от столкновения с наглым нарушителем правил дорожного движения, не было даже касания. Можно ли говорить в таком случае о том, что автомобилистка попала в аварию и должна была поставить в известность автоинспекторов?
— Ситуация, конечно, интересная. Land Cruiser, не убедившись в безопасности маневра через сплошную, пошёл на повороте по встречке обгонять. Это очень опасно, видимость ограничена, обгон запрещен. Хорошо, что девушка среагировала быстро. — Одобряет первые действия Ксении Мария Соловьева, — ставит точку в споре о необходимости сообщать полицейским автоюрист Мария Соловьева. — В соответствии с ПДД водителю необходимо было остановиться и вызвать ГИБДД.
Однако прощать «короля дороги», уверена автоюрист, тоже не следует. Несмотря на то, что теперь добиться справедливости станет сложнее, Ксении обязательно нужно обратиться в ГИБДД, чтобы зафиксировать обстоятельства произошедшего и выяснить, кто именно управлял машиной (тем более, что просматривая запись покадров, цифры на госномере можно разобрать). Кстати, автоинспекторы могут привлечь водителя и к административной ответственности. Только за обгон через сплошную линию лихач может лишиться прав на срок до полугода.
— В судебном порядке необходимо будет не только установить виновника (это может быть, в том числе и служба, ответственная за состояние дорожного покрытия в месте ДТП), но и доказать факт получения повреждений именно в результате действий виновника, а также установить причинно-следственную связь между действиями виновника и наличием вреда, — объясняет Мария Соловьева.
Эпизод 2. Король дороги снова в деле
Уже в среду, 13 сентября, очень похожий серый Land cruiser вновь попадает в объектив видеорегистратора другого автомобилиста. Место очень похоже, время — близкое, даже цифры на номере — 767 — совпадают. Как и в понедельник, лихач полностью уверен в себе и без лишних раздумий вылезает через сплошную линию на встречку, чтобы обогнать грузовичок. К счастью, этому водителю не пришлось спасаться на обочине. И что тоже неплохо, его регистратор умеет снимать видео лучше, чем камера Ксении.
Автомобиль Toyota Land Cruiser c таким же госномером, как и отправивший Ксению прямиком в яму, застрахован на имя Юлии Олеговны М., но нехарактерная для 52-летней женщины манера вождения подсказывает: за рулем был второй человек, допущенный к управлению транспортным средством — супруг женщины Николай Алексеевич. Информацию о своей частной жизни он охраняет более чем тщательно: собственный профиль в «Одноклассниках» назвал чужим именем, а вместо фото поставил фотографию дачи. Не менее сурово мужчина бдит и за супругой: Юлия Олеговна смогла выложить в своем профиле лишь два снимка с состоявшейся несколько лет назад свадьбы и медового месяца. На обоих фото Николай Алексеевич снят со спины.
НГС связался с предполагаемым нарушителем, чтобы узнать: действительно ли Николай Алексеевич в течение трех дней минимум два раза полез на встречную полосу, чтобы совершить обгон через сплошную линию. Автолюбитель не отрицал, что регулярно водит серый «Land Cruiser», но заявил, что не может сказать, действительно ли регулярно плюет на ПДД:
— Может быть, я так делал. А может, нет. Хотя я никогда не нарушаю правила дорожного движения. Вот почем вам целых два видео про меня прислали? За мной что, следили? Видимо, эти два человека [которые прислали видео] не умеют ездить и мешают другим в движении. Вот и все. Это и есть ответ на ваш вопрос (почему Николай Алексеевич регулярно нарушает ПДД — прим.пред.).
Ранее НГС писал о смертельном ДТП под Новосибирском. Тогда запрещенный обгон унес две человеческие жизни.