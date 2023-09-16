Король дороги против ПДД. Land Cruiser катил по встречке и загнал автомобилистку в яму — мы нашли его и спросили, зачем

«Крузак», похоже, уступать какой-то «газельке» не намерен. Как и Ксении. Судя по видео, водитель вполне мог вернуться на свою полосу позади микроавтобуса, но вместо этого продолжает гнать по встречной полосе. В итоге уходить от столкновения приходится самой Ксении. Девушка берет правее, к обочине, и машину ощутимо встряхивает: одно из колес попадает в яму.



— Из видимых дефектов: шишка, погнуло диск, колесо на выброс, так ещё и проблемы с ходовой. Может кто подскажет как теперь быть? — обратилась к подписчикам паблика АСТ-54 девушка.