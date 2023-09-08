Участок на Советском шоссе готовят к открытию: карта с местом, где сейчас собираются пробки

На Советском шоссе в Новосибирске откроют участок между улицами Мира и Петухова. Работы, которые шли на четырех полосах завершат к 15 сентября, но в будущем краткосрочно планируют закрывать полосы для ремонта тротуаров.
Сейчас завершены работы на половине проезжей части: демонтировали старое покрытие и деформационные швы, уложили выравнивающий слой из цементобетона и асфальтное покрытие, смонтировали ограждения.
— Подрядные организации перешли на вторую сторону, где также уже демонтировали старое покрытие. Приступили к выполнению работ по консольной части — наращиванию арматурных выпусков консоли и армированию конуса опоры, — сообщили в пресс-службе организации.
Рабочее движение по четырем полосам откроют после устройства гидроизоляции и двух слоев асфальта. Также ремонт продолжат в подмостовой части и будут окрашивать пролетные строения.
Как объяснили НГС в пресс-службе «Гормоста», после открытия проезжей части краткосрочно планируют перекрывать по одной полосе для ремонта тротуаров. Работы на всем Советском шоссе завершат в октябре.
Ограничение на шоссе ввели 21 апреля, тогда на участке собралась длинная пробка. В июле из-за ремонта трех путепроводов также ввели ограничения.