Оправдано технологически: в Новосибирске сузят Советское шоссе до двух полос — где введут ограничение

В Новосибирске сузят проезжую часть на Советском шоссе. Как сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска, ограничение введут на участке от улицы Мира до улицы Петухова. Сейчас на участке автодороги доступны три из четырех полос движения.
— Для проезда транспорта сейчас доступны две полосы со стороны улицы Петухова и одна — со стороны улицы Мира. После сужения для движения транспорта будут доступны одна полоса с улицы Петухова и одна полоса с улицы Мира, — пояснили в мэрии.
В сообщении указано, что ограничение запланировано в связи проведением работ по ремонту трех автодорожных путепроводов, расположенных на участке Советского шоссе. Его введут с 20 июля по 4 августа этого года. Как сообщил директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, сужение проезжей части «оправдано технологически».
— Увеличение фронта выполняемых работ позволит сократить общий срок ремонта всех 3 путепроводов и обеспечить их досрочный ввод в эксплуатацию не в октябре, как установлено контрактом, а в начале сентября, — привели в мэрии слова специалиста.
В мэрии Новосибирска предложили альтернативные маршруты движения, по которым можно объехать участок дороги:
- ул. Ватутина — ул. Мира — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Петухова (и в обратном направлении);
- ул. Ватутина — ул. Комсомольская — ул. Бронная — ул. Петухова / Советское шоссе (и в обратном направлении).
Ранее стало известно, что в Новосибирске сузили проезд автомобилей на перекрестке улицы Индустриальной и проспекта Дзержинского. Ограничение ввели до 1 сентября.