Оправдано технологически: в Новосибирске сузят Советское шоссе до двух полос — где введут ограничение

В Новосибирске сузят проезжую часть на Советском шоссе. Как сообщили в телеграм-канале мэрии Новосибирска, ограничение введут на участке от улицы Мира до улицы Петухова. Сейчас на участке автодороги доступны три из четырех полос движения.

