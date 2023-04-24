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На Советском шоссе в Новосибирске автомобилисты встали в длинную пробку — там сузили дорогу на полгода

Местные уверены, что решение о сужении приведет к ежедневным заторам

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Дорогу сузили на 8 метров

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В Кировском районе Новосибирска на Советском шоссе собралась длинная пробка. 21 апреля здесь сузили участок дороги, ограничения продлятся полгода.

— Сужение проезжей части в связи с ремонтом. Будьте осторожны, — говорят пользователи сервиса 2ГИС.

Ка ранее сообщили в мэрии города, на Советском шоссе путепровод через железнодорожные пути сузили на 8 метров с организацией движения по одной полосе. Ограничения продлятся до 20 октября 2023 года.

Утром многие жители Новосибирска высказали свое мнение по поводу сужения в сервисе 2ГИС, местные недовольны тем, что ремонт приведет к ежедневным пробкам.

Затор растянулся на несколько километров

Затор растянулся на несколько километров

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Ограничения ввели и на других улицах города: на Бердском шоссе сузили мост через Иню на 4 метра. На проезде Энергетиков на 4 метра сузили проезд по железнодорожным путям в районе ТЭЦ-3, на проспекте Димитрова — переезд через Фабричную, на Сибиряков-Гвардейцев — мост через Тулу.

Недавно стало известно, что в Новосибирске планируют отремонтировать 19 дорог к осени.

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