На Советском шоссе в Новосибирске автомобилисты встали в длинную пробку — там сузили дорогу на полгода

В Кировском районе Новосибирска на Советском шоссе собралась длинная пробка.
— Сужение проезжей части в связи с ремонтом. Будьте осторожны, — говорят пользователи сервиса 2ГИС.
Ка ранее сообщили в мэрии города, на Советском шоссе путепровод через железнодорожные пути сузили на
Утром многие жители Новосибирска высказали свое мнение по поводу сужения в сервисе 2ГИС, местные недовольны тем, что ремонт приведет к ежедневным пробкам.
Ограничения ввели и на других улицах города: на Бердском шоссе сузили мост через Иню на
Недавно стало известно, что в Новосибирске планируют отремонтировать 19 дорог к осени.