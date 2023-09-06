«Да пусть подавятся!»: что недовольные читатели НГС думают о росте цен на такси

Комментатор под ником «Коми» рассказал, что хотел отвезти своего кота в клинику на такси, ехать нужно было 4 остановки. Мужчина зашел в приложение, глянул цену (около 300 рублей), и решил отправиться на автобусе. Сибиряк пожелал таксистам удачи в бизнесе.

Еще одна читательница сообщила, что ехать ей нужно было с улицы Физкультурной до улицы Аксенова (из-за дорожных работ, согласно данным «Яндекс. Карты», ехать по маршруту предстоит около 6 минут). В приложении такси ей предложили заплатить за поездку 350 рублей. Женщина отказалась и поехала на маршрутке.

