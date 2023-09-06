«Да пусть подавятся!»: что недовольные читатели НГС думают о росте цен на такси

На этой неделе новосибирцы заметили резкий рост цен на такси в городе. При чем, как на дальние расстояния, так и по маршрутам в шаговой доступности.
Высокие тарифы наблюдались не только в часы-пик, когда в городе сильные пробки — в 6:30 утра 5 сентября поездка с площади Маркса до улицы Ленина обошлась корреспонденту НГС в 700 рублей. Пробки на тот момент были всего 2 балла, по данным «Яндекс. Пробки».
Материал о росте цен на такси вызвал отклик у читателей и собрал много комментариев. Показываем самые интересные — что думают новосибирцы о ценах на такси.
Что говорят пассажиры
Большинство комментаторов НГС согласны: тарифы на такси в Новосибирске в последнее время существенно выросли, и теперь передвигаться на таком транспорте — недешевое удовольствие. Анонимные читатели пишут, что раньше могли позволить себе каждую неделю ездить на такси на дачу, а теперь только раз, когда урожай вывозят.
Комментатор под ником «Коми» рассказал, что хотел отвезти своего кота в клинику на такси, ехать нужно было 4 остановки. Мужчина зашел в приложение, глянул цену (около 300 рублей), и решил отправиться на автобусе. Сибиряк пожелал таксистам удачи в бизнесе.
Еще одна читательница сообщила, что ехать ей нужно было с улицы Физкультурной до улицы Аксенова (из-за дорожных работ, согласно данным «Яндекс. Карты», ехать по маршруту предстоит около 6 минут). В приложении такси ей предложили заплатить за поездку 350 рублей. Женщина отказалась и поехала на маршрутке.
Сибирячка, оставшаяся анонимной, призналась: раньше она ездила на такси, а теперь отказалась от этого транспорта — «жалко платить за 2 остановки 800 рублей». Еще одна сибирячка теперь старается больше и чаще ходить пешком.
— Да пусть подавятся! 20 минут пешком или 400 рублей на такси! Совсем страх потеряли, — эмоционально реагирует читательница.
Новосибирцы в комментариях под новостью сравнивают цены на такси в Новосибирске и в других городах. Например, читатель рассказал о том, как ездил в Дагестан и заметил, что цены на услугу там значительно ниже.
— Вернулся с Дербента (Дагестан) на прошлой неделе. Такси (там — прим.ред.) от 110 рублей. Проблем с заказом нет — нажал, максимум через 10 минут приехало. Честно сказать после Новосибирска даже стыдно было мелочь давать, поэтому округлял всегда до кратно 50. Вот непонятно: бензин и запчасти дорожают одинаково (причем там бензин минимум на 5 рублей дороже), но почему такая разница тогда? Жадность или в Дагестане в минус работают? — недоумевает мужчина.
Еще одна местная жительница сравнила сервис в Новосибирске и в Санкт-Петербурге. И снова сравнение было не в пользу сибирского миллионника.
— Я была в шоке, когда в три часа ночи в Питере я заплатила за такси 540 рублей с Балтийского вокзала до Мариинки, при этом ехали практически час по КАДу, а в Новосибе с Кропоткина до Автогенной (улицы, расположенные неподалеку, параллельно друг другу — прим. ред) и расценки 480 рублей утром, — возмущается автор комментария.
В защиту таксистов
Немало комментаторов встали на защиту водителей такси. В основном они напомнили о том, что в последнее время все дорожает — продукты, одежда, услуги. Кто-то советует недовольным горожанам ходить пешком. Другие отмечают: цены на такси растут из-за роста цен на бензин, на запчасти и обслуживание транспорта.
— А как вы хотели? Цена на топливо растет, цены на запчасти по параллельному импорту растут, плюс убрали судимых, мигрантов без паспорта РФ, выросла страховка для такси, плюсуем обязательное страхование пассажиров, ежедневный сбор за выезд на линию, обязательное платное медобследование. Конечно, все ляжет на плечи пассажиров. Уже вижу голосующих на улицах города, — пишет Рэй Донован.
Нашлись среди комментаторов и те, кто, предположительно, работает или подрабатывает в этой сфере. Мужчина отметил, что он доволен положением дел, но тарифы, по его словам, высокие не всегда.
— Я работаю поздно вечером и ночью в выходные. В час три заказа. Каждый заказ минимум 400 рублей. Но это если ставить «Мой район». А сейчас, наверное, каждый минимум 500 рублей будет. В час 1500 рублей. Минус комиссия, чуть-чуть — газ. Чистыми тысяча рублей. Каждый вечер по 3 часа, пятница, суббота по 6 часов. В неделю больше 20 тысяч рублей, вообще не напрягаясь. Днем другие дела, — пишет анонимный комментатор.
Пояснение от Яндекса
Ранее в пресс-службе «Яндекс Такси» рост цен на поездки связали с тем, что таксопарки стали закупать меньше новых машин. А это обусловлено уходом производителей машин с рынка, ростом цен на машины и их обслуживание. Водители, как рассказали в «Яндекс Такси», тоже тратят больше, в том числе на аренду машин и топливо.
—– Расходы растут, и некоторые водители находят другую работу — сезонную или постоянную. Их сложнее привлекать в профессию, — пояснили в сервисе.
В «Яндекс Такси» добавили, что притоки машин и водителей в сферу ослаблены. Поэтому спрос на поездки растет быстрее, чем отрасль такси. Это может влиять на стоимость поездок.
В компании отмечают: чтобы сохранить спрос и предложение, в сервисе используют динамическое ценообразование. При ценообразовании учитывают не только длительность и дальность поездки, но и другие факторы, чтобы одновременно поддерживать доходы водителей, учитывать затраты партнеров и сохранять сервис доступным для многих.
Ранее НГС писал о том, что серьезный рост цен на такси в Новосибирске уже наблюдали летом 2023 года. Повышение за поездку составило минимум 100–200 рублей. Корреспондент НГС порассуждала на тему того, почему цены на эту услугу растут и сколько должен зарабатывать таксист.