freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 94.71
eur 102.26
Тема дняПолиция устроила облаву на мигрантов на рынках
Все новости
Все новости

Новосибирцу показалось, что фонарь на Ипподромской поставили посреди тротуара — в мэрии ответили на претензию

Власти объяснили, что место, где стоит фонарь, не предназначено для пешеходов

4 339

Фонарные столбы установили на узком участке улицы Ипподромской, похожем на тротуар

Поделиться

Мэрия Новосибирска ответила на претензию жителя города, который посчитал, что на Ипподромской фонарные столбы загораживают узкий участок тротуара. Власти объяснили, что это не тротуар, а часть автомобильной дороги.

Новосибирец Александр Смышляев сделал снимки в районе остановки «Пенсионный фонд». Там на дороге выложили новый асфальт и установили бордюры. Фонарные столбы находятся посередине участка, похожего на тротуар. Его ширина — примерно 1 метр.

— Ремонт Ипподромской завершается. Очень интересное расположение столбов освещения. Ни с коляской (для ребенка), ни на инвалидной коляске не проехать даже летом, — отметил Александр.

НГС направил запрос в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Там нам ответили следующее:

— На указанном участке Ипподромской магистрали, расположенном вдоль здания № 4/1 по улице Серебренниковской, отсутствует тротуарная часть, предназначенная для пешеходного движения. Огороженная бордюром технологическая полоса является частью объекта «автодорога» и служит для обеспечения производственного содержания и размещения конструктивных элементов обустройства, в том числе световых опор.

В сентябре 2022 года НГС писал, что на Ипподромской закроют движение по ночам из-за ремонта четвертого моста через Обь. На прошлой неделе, 18 августа, на этой улице произошло ДТП — работали скорая и пожарные.

По теме

НовостиНовосибирскРемонт дорог
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ15
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter