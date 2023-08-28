Новосибирцу показалось, что фонарь на Ипподромской поставили посреди тротуара — в мэрии ответили на претензию

Мэрия Новосибирска ответила на претензию жителя города, который посчитал, что на Ипподромской фонарные столбы загораживают узкий участок тротуара. Власти объяснили, что это не тротуар, а часть автомобильной дороги.
Новосибирец Александр Смышляев сделал снимки в районе остановки «Пенсионный фонд». Там на дороге выложили новый асфальт и установили бордюры. Фонарные столбы находятся посередине участка, похожего на тротуар. Его ширина — примерно
— Ремонт Ипподромской завершается. Очень интересное расположение столбов освещения. Ни с коляской (для ребенка), ни на инвалидной коляске не проехать даже летом, — отметил Александр.
НГС направил запрос в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Там нам ответили следующее:
— На указанном участке Ипподромской магистрали, расположенном вдоль здания
В сентябре 2022 года НГС писал, что на Ипподромской закроют движение по ночам из-за ремонта четвертого моста через Обь. На прошлой неделе,