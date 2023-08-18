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«На месте работают скорая помощь, пожарные»: на Ипподромской произошло ДТП

ДТП произошло в районе Сибревкомовского моста

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ДТП произошло около дома на улице Ипподромской, 8

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Вечером 18 августа в Новосибирске произошло ДТП вблизи Сибревкомовского моста. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», авария произошла на участке улицы Ипподромской.

— На месте работают скорая помощь, пожарные и ГИБДД, — ссылается на слова подписчика паблик.

В сообщении указано, что ДТП произошло около дома на улице Ипподромской, 8. Информация о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии нет пробок.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

Накануне в Новосибирске вблизи станции метро «Золотая Нива» произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Дорожно-транспортное происшествие заметили на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова.

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