«На месте работают скорая помощь, пожарные»: на Ипподромской произошло ДТП

Вечером 18 августа в Новосибирске произошло ДТП вблизи Сибревкомовского моста. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», авария произошла на участке улицы Ипподромской.
— На месте работают скорая помощь, пожарные и ГИБДД, — ссылается на слова подписчика паблик.
В сообщении указано, что ДТП произошло около дома на улице Ипподромской, 8. Информация о дорожно-транспортном происшествии появились на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии нет пробок.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирске вблизи станции метро «Золотая Нива» произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Дорожно-транспортное происшествие заметили на пересечении улиц Кошурникова и Бориса Богаткова.